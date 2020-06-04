В рядах ВСУ произошла вспышка коронавируса

Тимур Григоренко Общество 11:14, 4.06.2020 Обновлено: 11:37, 4.06.2020

В рядах Вооруженных Сил Украины произошла вспышка коронавируса (COVID-19). За минувшие сутки, 3 июня, зафиксировано 10 новых случаев заражения.

Об этом сообщает пресс-центр командования Медицинских сил ВСУ. Состоянием на утро 4 июня заражен 131 военнослужащий.

В больнице находятся четыре человека, состояние их здоровья удовлетворительное. Еще шесть человек остаются на лечении дома под наблюдением медицинской службы.

COVID-19 в рядах ВСУ

"Анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе", – отмечено в сообщении.

В ВСУ добавили, что за время пандемии выздоровели 128 человек, летальных случаев 4. На данный момент на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 500 человек. Количество военных, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, – 76.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 4 июня, в Украине официально зарегистрировали 25 411 случаев инфицирования COVID-19.

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