В рядах ВСУ произошла вспышка COVID-19: за день подтвердили 25 случаев

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки подтвердили еще 25 новых случаев заболевания коронавирусом, 15 из которых – у военнослужащих из Киевской области.

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Тогда как всего по состоянию на утро 11 июня COVID-19 там болеют 159 человек. Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ на странице в Facebook.

Отмечается, что всего за время пандемии вирус смогли побороть 158 пациентом. При этом зафиксировано 4 летальных случая.

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Среди новых заболевших 18 находятся в учреждениях здравоохранения. Из них 15 военнослужащих пребывают в изоляторе одной из воинских частей на Киевщине.

"Пациенты с 5 июня находились на изоляции из-за контакта с больным COVID-19. Проведенное ПЦР-тестирование дало положительный результат. Сейчас состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют", – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в военной части продолжаются противоэпидемические мероприятия. В частности, проводится дезинфекция объектов, установлено усиленное наблюдение за личным составом.

Также известно, что по одному военнослужащему находятся в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ" и Военно-медицинском клиническом центре Западного региона. Еще один сотрудник ВСУ лечится в стационаре инфекционной больницы Днепра.

Кроме того, на лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 7 человек (Киевская, Харьковская, Винницкая, Ивано-Франковская области – по 1 военнослужащему, Львовская область – 2, Днепропетровская область – 1 работник ВСУ). Медики подчеркивают, что состояние здоровья всех пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Всего же на изоляции находится 598 человек, а у 123 военнослужащих она заканчивается в ближайшие трое суток.

Как сообщал OBOZREVATEL, майор ВСУ Роман Ковалев, который ранее получил выговор за критику президента Украины Владимира Зеленского, заразился коронавирусом (COVID-19).

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