В Ривне отменили выходные, чтобы не вводить карантин

Власть Ривне не возразила против того, чтобы предприниматели работали и в выходные, несмотря на введенный карантин.

Комиссия ТЭБ и ЧС горсовета 16 ноября приняла решение об установлении субботы и воскресенья рабочими днями, пишет "Суспільне Новини". Перед этим возле здания мэрии прошла акция протеста представителей бизнеса, которые требовали разрешения работать в выходные.

После пикета якобы состоялось совещание мэров городов, а члены инициативной группы протестующих заявили журналистам, что якобы мэры также хотят отмены жестких ограничений для предпринимателей.

По словам секретаря горсовета Ривне Сергея Паладийчука, несмотря на решение комиссии ТЭБ и ЧС, город все же надеется на определенные действия со стороны государства. Он отметил, что решение о введении карантина выходного дня принимало правительство, а претензии были к местной власти.

"Это законодательная коллизия, когда орган высшего порядка принимает несогласованное решение", – подчеркнул он.

Чиновник также уточнил, что решение о назначении следующих выходных, 21-го и 22 ноября, рабочими днями принято также из-за второго тура выборов. Он подчеркнул, что выборы будущего городского головы "надо провести правильно, с максимальной явкой".

Паладийчук сообщил, что в четверг, 19 ноября, планируется большое совещание премьера Украины Дениса Шмыгаля с мэрами городов. Он должен предложить объяснение, как действовать с карантином выходного дня.

Несмотря на решение горсовета, ривненские предприниматели планируют поездку на акцию протеста в Киев.

В Ривне предприниматели устроили протест против карантина выходного дня suspilne.media

В Ривне предприниматели устроили протест против карантина выходного дня suspilne.media

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел онлайн-встречу с мэрами крупных городов на фоне протестов против карантина выходного дня. В ней приняли участие министр здравоохранения Максим Степанов, главный санитарный врач Виктор Ляшко, украинские эпидемиологи и инфекционисты. Шмыгаль отметил, что правительство ищет пути, которые позволят притормозить процесс роста количества заболевших COVID-19 от адаптивного карантина к совершенствованию карантина выходного дня.