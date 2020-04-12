В Ривне УПЦ МП "забила" на карантин и провела массовое освящение вербы. Видео

В Ривне священники Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) 12 апреля провели массовые богослужения и освящения вербы, несмотря на карантин, введенный в стране из-за распространение коронавируса COVID-19.

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Соответствующее видео опубликовал журналист Алексей Бухало в Facebook. На кадрах видно, что десятки людей, невзирая на запрет собираться более двух человек, окружили священника для освящения вербы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Позже люди последовали за священником в храм. Отметим, что не все из них имели средства индивидуальной защиты.

Скриншот

"Ривне. Центр. Свято-Воскресенский собор. УПЦ МП", – написал журналист.

Напомним, в Вербное воскресенье, 12 апреля, Православная церковь Украины попросила всех верующих оставаться дома из-за карантина, и участвовать в молитве через онлайн-трансляции.

В связи с пандемией коронавируса освящения вербы тоже не будут проводить в храмах, чтобы не возникали скопления людей.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что категорически нельзя делать на Вербное воскресенье, которое в 2020 году православные христиане отмечают 12 апреля.