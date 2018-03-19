В Ровно пьяный полицейский подрезал депутата и пытался убежать

Сегодня утром в Ровно произошло ДТП с депутатом горсовета и сотрудником полиции.

Как сообщает Rivne Media, автомобиль марки Volkswagen T4 подрезал другой автомобиль, который в результате получил механические повреждения.

"Воз детей в школу и меня сильно подрезал автобус. Патрульные очень долго оформляли ДТП - целых три с половиной часа. Спрашивали, где работает виновник ДТП - тот не признался", - рассказал депутат горсовета Роман Стасюк.

После аварии виновник попытался скрыться и заехал на заправку, где его и остановили патрульные за нарушения правил дорожного движения. Водителя также проверили на содержание алкоголя в крови.

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"Только после этого патрульным стало известно, что именно этот водитель спровоцировал ДТП неподалеку и скрылся с места происшествия", - отмечает издание.

По словам спикера патрульной полиции Ровно Оксаны Юрченко, тест на содержание алкоголя в крови показал 0,66 промилле, что в три раза превышает допустимое значение. Полицейский не согласился с результатом и прошел повторный тест в центре психического здоровья. Результат оказался еще больше — 0,75 промилле.

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В пресс-службе ГУ НП в Ровенской области подтвердили, что виновник ДТП является правоохранителем. Назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение о дальнейшей его работе в правоохранительных органах.

По факту происшествия открыто производство по трем статьям КоАП: ст. 124 — совершение ДТП, ст. 122 ч. 4 — оставление места ДТП и ст. 130 — управление в состоянии алкогольного опьянения. Согласно санкции статьи, виновному грозит штраф в размере пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (255 грн). Или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов, или административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток, а также за вождение в нетрезвом виде — лишение водительского удостоверения на год и штраф от 10,2 тыс. грн.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Киеве произошло ДТП с авто полиции из кортежа Порошенко.