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Олена Степова
Олена Степова
Письменниця, блогер, юристВсе статьи автора

В Россию пришла ответка: зверье вернулось с Донбасса

287.7т

С 2014-го года, когда я увидела, как к нам на Луганщину из Ростова заходят русские войска, я написала очевидный уже на тот момент анализ будущих событий - на Россию придет ответка. Закон бумеранга еще никто не отменял.

Это были очевидные факты. Достаточно прожить на Донбассе, застать период постАфганной России и 90-х, чтобы понять: все, что получило в руки оружие, право на убийство и внушенную безнаказанность, поданную под видом священной освободительной войны, вернется назад на Россию.

Так оно и получилось. Пять лет войны. Ротации неизбежны, как и усталость, ранения и просто разочарование. Разочарование от не взятого Львова, Киева и Берлина. Ведь Путин обещал весь мир, а откусил и подавился лишь маленьким кусочком Украины. Разочарование донбасян. Им тоже обещали и не дали. А ехать, кроме, как на Россию, им и некуда.

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Русское величие все больше попахивает тленом и плесенью. Санкции все больше оседают туалетной бумагой в колбасе. Само прилагательное "русский" во всем мире воспринимается как угроза, и вызывает стремительное желание убить, не дожидаясь, когда из всемирного "брата" полезет его любовь вместе с ядом и "ГРАДами".

На Россию все больше возвращаются не только награбившиеся и навоевавшиеся казаки, добровольцы и кадровики-наемники, частные армии, но и просто вырвавшееся на волю русское зверье, которому дали время покуражится на Донбассе.

На Россию "отпускнички"-ихтамнеты кроме разочарования ввезут еще и ненависть, посттравмат и оружие. Ну, и величие русское "яипалявоевал", куда без него.

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ОРДЛО погрузилось во тьму

Мирные граждане России превращаются в объект ненависти. Еще бы, они в тылу сидели, а "дидываивали", боролись со "всемирным фошизмом". Возвращающихся с "отпуска" из Донбасса и Сирии, на России, конечно, разбирают в банды, частные охранные агентства, но вернувшихся слишком много, всех не "трудоустроишь". Да и российские "отпускники", осознавшие и тленность России, и беззаконие, и безнаказанность - еще бы, их "отпуск" на Донбассе нагло и цинично прикрывает сам Путин, ихтамнетя по телевизору- все больше походят на цепных псов, натасканных на кровь, чем на социализированных граждан.

Посмотрите на наших АТОшников - успешные, построившие бизнес, соцализированные. Они возвращаются не только с войны, что немаловажно, не только в семьи и на прежние места работы, они открывают для себя новые возможности в мирной жизни и реализуют себя в них.

Русские "ихтамнеты" этого не могут. Во-первых, у них не заложены какие-либо человеческие моральные качества, это же улус, мокшане, орда по натуре, народность, воспитанная на почитании криминала, лагерей, пыток, насилия, с абсолютным генетическим обнулением морали. А во-вторых, государству РФ это не нужно. Люди для них мясо, быдло и ресурс. Государству все равно, что будет завтра с этими безногими калеками, экс-военными, экс-людьми. Кастрационная машина России вырвет у всех какие-либо тестикулы личности, неповиновения, развития или свободы. Она знает себе цену и силу, поэтому сильно ее увеличение аморального, асоциального элемента не пугает.

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Ну, а кого будет убивать, грабить, насиловать этот самый психологически не вернувшийся с войны аморальный и асоциальный элемент? Путина? Депутатов? Страну? Ой, конечно же, нет. Сломанные войной психи России, которые и до войны-то не блистали ни моралью, ни совестью, ни психическими здоровьем, пойдут в массы. Убивать и насиловать мирных, среднестатистических россиян. Тех самых россиян, которые орали "крымнаш", "путин велик", "в ядерный пепел весь мир". Теперь ядерный пепел будет сыпаться на их головы.

В 90-е Россия смогла создать то государство-милитари, государство-машину для убийства, государство-гетто, что мы видим сейчас, так как высвободилось много асоциальных личностей, появились новые системы управления ими, а с Афгана пришло много тех, кто с удовольствие бы продолжил убивать, не задавая вопросов.

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Во что превратят психологически не вернувшиеся с войны россияне Россию, остается только догадываться. Поэтому нам нужно НАТО, границы, рвы, вышки с лазерной наводкой и датчиками движения, полное отделение в религии, культуре, истории, экономике. Чем дальше мы будем от современной России, тем меньше нас покалечит осколками разваливающегося Колоса на глиняных ногах.

У Донбасса, в его ОРДЛынской части нет вариантов, нет выхода. Его понты, преклонение перед Россией, "путин введи" и "пабагатому" его и похоронят. Россия не выпустит оккупированные территории просто так, и, разрушаясь, разрушит и их. Экономически. Морально. Психологически. Ментально.

Все это уже понимают. Особенно переселенцы, которые долго хранили фантомную панораму своих городов. Увидев территорию через 2-3-5 лет, очень многие теперь разделяют мое мнение - мы сможем вернуть лишь уничтоженную, непригодную для проживания территорию, да и то через много лет. Нужно просто сквозь боль и отчаяние признать - мы получили Сомали. Надолго. И вряд ли миротворцы смогут повлиять на создавшуюся ситуацию. Ведь слишком много там осело и прижилось чужих, которые просто приезжают туда грабить и убивать ради удовольствия Слишком много экс-своих потеряли моральный облик, чтобы стать гражданами и социализироваться. Слишком для многих там жизнь в гетто, где автомат это закон, лучше и выгоднее жизни по правилам и законам цивилизованной страны.

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ОРДЛО пресыщено оружием. Пресыщено разочарованием. Пресыщено безнаказанностью.

ОРДЛО разрастается. Ростовская область, ставшая воротами смерти, через которые Россия впускает на Донбасс караваны убийц и принимает назад их бесславные трупы, все больше и больше напоминает само ОРДЛО - много алкашей, нет работы, растет преступность, закрываются предприятия, люди асоциальны, очень много оружия, банды из экс-опочленцев Донбасса смешиваются с экс-"ихтамнетами", и едут грабить туда, где есть что грабить - на Россию.

Это и есть бумеранги.

Россия показала своим гражданам, что православно и скрепно убивать русскоговорящих. Ведь на Донбассе россияне убивают не только русскоговорящих, но и своих земляков, россиян. Ведь промышленные территории Донецкого каменноугольного бассейна (Донбасса) на 80% состоят из выходцев из РФ, СССРовского пространства. Сюда ведь с 40-х по 80-е ехали не только из братских республик эСССРии на строительство шахт и заводов,сюда ехали-то больше из российских засраных и нищих нижнесрансков, выдавливая и обрусявливая коренное украиномовное население.

На Донбассе современным россиянам показали и дали индульгенцию на убийство постсоветских россиян. Как-то так. Ведь на Донбассе от рук русских "асвабадителей" гибнет именно пророссийское и русскоязычное население.

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Теперь русским, которые возвращаются с Донбасса все равно кого убивать. Для них москвич, питеровец, псковянин, бурят, омич, челябинец, прежде всего ресурс, мясо, дичь. Не более. Если они смело на Донбассе насиловали русскоговорящих женщин и детей, которые кричали на русском "мамочка", то какая им разница, если они будут насиловать москвичек, так же кричащих на русском языке.

Сейчас в ОРДЛО фактически формируется машина для убийства России. И формирует ее сама Россия. Россия для ихтамнетов, как и донбасянских опочленцев становится все более привлекательна, как ресурс, который можно грабить. Поэтому все эти навоевавшиеся "отпускнички" возвращаются на Россию, научившись грабить и убивать, прихватив с собою оружие и гранаты.

Чем быстрее в ОРДЛО закончится то, что можно грабить, тем меньше у россиян шанса.

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Новости из России:

- В соседнем, приграничном с ОРДЛО городе Шахты Ростовской области буквально пару дней назад жертвами злоумышленников стали двое прохожих. Перестрелка из автоматического огнестрельного оружия произошла не далеко от Шахтинского УМВД. Водители автомобилей "Range Rover" и "Mercedes" просто открыли огонь по прохожим, двое из которых получили серьезные огнестрельные ранения. Как сообщают сепарские ресурсы ОРДЛО, перестрелка в Шахтах произошла не совсем на "ровном" месте. В здании Шахтинского УМВД находились задержанные за разбой русские добровольцы, которых и отбивали при конвоировании свои.

- В Санкт-Петербурге из проезжающего мимо автомобиля "Range Rover" камуфлированной окраски с флагами РФ, "днр" и, предполагаемо Чечни, были обстреляны два трамвая. Инцидент произошел на Бухарестской улице во Фрунзенском районе вечером 14 октября. Стекла трамваев разбились, одна женщина в трамвае получила ранения и была госпитализирована. Очевидцы происшествия рассказывают, что все произошло неожиданно, неизвестные двигались на автомобиле в потоке дорожного движения и в какой-то момент просто открыли огонь по трамваю, стреляя беспорядочно, как по прохожим, трамваю и просто в воздух, при этом стреляющие выкрикивали какие-то патриотические и мусульманские лозунги. По словам пассажиров, пострадавших могло бы быть в сотни раз больше, если бы стекла в трамвае (по мнению пассажиров) были бы не закаленными, а так закаленное стекло помешало осколкам разлететься по всему салону. Полицейские ведут розыск злоумышленников, ведется расследование.

- В Москве сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину в военизированной одежде типа "горка" за стрельбу, которую он устроил 14 октября 2018 года, возле торгового центра.

- После стрельбы из кафе на северо-востоке Москвы госпитализированы два человека. ГУ МВД России по столице сообщает, что инцидент произошел в заведении по адресу улица Яблочкова, дом 23Г. Прибывшими на место сотрудниками полиции в кафе по указанному адресу с огнестрельным ранением левой ноги обнаружен неработающий гражданин 1999 года рождения и с ушибленными ранами височной и теменной областей — неработающий гражданин РФ 1999 года рождения. Сам же преступник с места происшествия скрылся.

- Полицейские Новочеркасска задержали мужчину, который сообщил, что принес в торговый центр "Батон" бомбу. ЧП произошло 9 октября 2018 года около 20:00. На подозрительного мужчину обратил внимание охранник торгового центра. Он заметил, что один из посетителей оставил большую спортивную сумку и попытался уйти. Сотрудник безопасности остановил его и спросил, что у него в сумке. На что мужчина сообщил, что у него в сумке находится бомба. Охранник тут же позвонил в полицию.

Объединяет эти дела то, что в сообщениях обходится позиция гражданства жертв, преступников и задержанных. Например, мужчина, пошутивший с охранником в Новочеркасске на счет бомбы в сумке, оказался опочленцем из ОРДЛО. Несколько информационно притерто "аллах акбар" в центре Санкт-Петербурга, несущееся из джипа, рассыпающего автоматные очереди. Объединяет эти перестрелки и то, что задержанных, как правило, нет. Полиция РФ не может задержать лиц, которые являются военнослужащими, опочленцами и другими камуфлыжемордыми лицами, ну, а уж про "кадыровцев", которые попросту могут стрелять в центре города, я вообще молчу.

Русские, россияне, раскольники, тьху, ты, все на "р", не промажешь, как вам новости? Привыкли ехидничать "а че там у ххлов", под своим носом и дула автомата не видно. А не задумывались, что будет с Россией, если Путину придется втянуть в себя все это камуфлыжномордое: чеченце-кадыровцев, киязков, добровольцев, вагнеровцев, наемников, срочников и донбасянских опочленцев?

И если в 2014-м украинцы еще хоть как-то эмпатировали в отношении среднестатистических россиян, то сейчас вряд ли мы станем страной-убежищем, куда вы, не уважаемые, захотели бы свалить из своего величавого гнойника, спасаясь от банд головорезов.

К сожалению, такой сценарий внутреннего террора, Путиным рассматривается и в отношении Украины, так как террор помогает сломать и разобщить социум. Поэтому мобилизированы все пропутинские и пророссийские силы, которые мечтают сделать из Украины государство-гетто: православные семинаристы с тремя ходками, экс-беркута, экс-менты, медведчуки и мураевы, пытающиеся зажечь Украину. Помогайте и берегите друг друга, разъясняйте соседям проукраинские позиции, оголяйте пророссийские силы, а главное, помогайте в социализации нашим воинам-Героям, будьте им благодарны за частичку мирного неба над головой. Нам с вами нужно выстоять в этой войне, нам еще любоваться заревом пылающей России.

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Автор
Олена СтеповаОлена Степова
Место
Украина
Объект
Новости ЛНР
Источник
Источник:Информационное сопротивление
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Концевой Сергей
Концевой Сергей
На счёт <<Афганцев>>брехня. Вернувшись с Афганистана ребята радовались жизни,а мысли убивать не было ни у кого.Некоторых жизнь заставила,что-бы выжить.Одни стали алкашами,другие наркоманами.Время такое было.Хотел бы я сейчас представить,чем будет заниматься нынешняя армия России если будет сокращение военных.Убивать мирных в своей Стране? Ведь они больше ничего не умеют.А армия,то большая.
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Koviazin Flexandr
Koviazin Flexandr
Вот просто НЕОБХОДИМО сделать всё, чтобы ни один "лугандоновец" (независимо от того, что он делал-не делал с 2014 по н.в.) не смог въехать на нашу территорию без строгой фильтрации и объяснениям типа: "для отоварка, получения пенсии, в гости к родственникам и т.п." не должны браться в расчёт. Должно работать правило: из "лугандонии" на нашу территорию въезд только через строжайший карантин с отпечатками пальцев, пустыми карманами, фейс-контролем по базе Миротворца, анкетными данными (где и кем работал на благо "дынырылыныры), а сказки про то, что "меня заставили" в расчёт не брать, т.к. те, кто не захотел "заставиться", давно из этой клоаки выехали и нехер это дебильное стадо из ОРДЛО жалеть. Напоролись на безнадёгу - кто им доктор? А если бы сложилось иначе и стало бы это дебильное стадо жить "пабагатому, как в роSSии", то Украину можно было бы уничтожить? Нет уж. Умер, так умер. Точка.
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Koviazin Flexandr, твой высер закинут на сайт ЕС, придурок.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
очередной степовский высер.Деньги то хоть платют,сосалка? А то возвращайся на ленинградку.Я же тебя помню,тебе там всё нравилось. Или выгнали товарки?
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Здор Вера
Здор Вера
Smekalov Sergey, а ты шо на ленинградке за пахана или леди-бой?
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Koviazin Flexandr, ты так хорошо меня знаешь ,фейковый долпойоп?
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