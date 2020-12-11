В России заочно арестовали украинского нацгвардейца Маркива

Басманный суд Москвы заочного взял под стражу военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива.

Об этом пишет ТАСС. В России его обвиняют в якобы убийстве двух журналистов под Славянском Донецкой области в мае 2014 года.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Виталия Маркива, обвиняемого по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в РФ", – заявили в суде.

30 июня 2017 года украинский нацгвардеец был задержан в аэропорту Болоньи (Италия) по обвинению в убийстве.

Суд итальянского города Павия решил, что в 2014-м на Донбассе доброволец Маркив умышленно скорректировал минометный огонь по группе журналистов в гражданском, среди которых был итальянец Андреа Роккелли.

Решением суда первой инстанции 12 июля 2019 года украинца приговорили к 24 годам тюрьмы.

Год спустя Апелляционный суд Милана полностью оправдал его.

4 ноября нацгвардеец вернулся в Украину.

В первые часы после освобождения Маркив заявлял, что непременно продолжит служить и защищать Украину. Он сказал, что планирует вернуться в родной батальон имени Кульчицкого – к побратимам, которые были рядом на Майдане, на фронте и даже в зале итальянского суда.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Маркив, вернувшийся на родину после полного оправдания и освобождения из итальянского заключения, привез с собой около 20 килограммов писем из Украины. Он отметил, что "все абсолютно привез с собой". По его словам, это было самое главное, что он забрал из тюрьмы.