В России заистерили из-за возможной встречи Кирилла и Епифания: Константинополь молчит

Патриарх Константинопольский Варфоломей намерен созвать на встречу предстоятелей всех православных церквей, включая митрополита ПЦУ Епифания и патриарха РПЦ Кирилла.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на церковные источники.

Отмечается, что встречу организуют после событий в Аммане, где собрались патриарх Иерусалимский Феофил, патриарх Кирилл, патриарх Сербский Ириней, а также предстоятель Церкви Чешских земель и Словакии митрополит Ростислав и представители церквей Румынии и Польши. Это была первая встреча с 1054 года, когда на встречу не позвали патриарха Константинополя.

"Варфоломей сейчас созывает синод Константинопольской патриархии, который обсудит ситуацию в православии и итоги встречи в Аммане. Трехдневный синод патриархии решит вопрос о созыве общеправославной встречи с вопросом о ситуации в православии. Название будет такое же, как в Аммане", – говорится в сообщении.

Источник отмечает, что патриарх Варфоломей намерен позвать 15 церквей, включая Епифания. Но в РПЦ уверены, что это делается намерено, чтобы Кирилл не прибыл на встречу.

Патриарх Константинопольский Варфоломей

"И будет ошибкой Кирилла не поехать. Большой ошибкой. До сих пор он (Кирилл – Ред.) призывал к этому (всеправославному совещанию – Ред.). Варфоломей, для того чтобы не поехал Кирилл, позовет Епифания. С одной стороны, будет проблема, если Кирилл не поедет. С другой стороны, будет проблема, если поедет. Существует, однако, решение – они не должны сослужить вместе", – сообщил источник в РПЦ.

Как сообщал OBOZREVATEL, митрополит Епифаний заявил, что РПЦ осуществляет давление на поместные православные церкви, чтобы они не признавали автокефалию ПЦУ.

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