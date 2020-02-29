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29 февраля • обновлено в 10:20
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В России заистерили из-за возможной встречи Кирилла и Епифания: Константинополь молчит

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Патриарх Константинопольский Варфоломей намерен созвать на встречу предстоятелей всех православных церквей, включая митрополита ПЦУ Епифания и патриарха РПЦ Кирилла.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на церковные источники.

Отмечается, что встречу организуют после событий в Аммане, где собрались патриарх Иерусалимский Феофил, патриарх Кирилл, патриарх Сербский Ириней, а также предстоятель Церкви Чешских земель и Словакии митрополит Ростислав и представители церквей Румынии и Польши. Это была первая встреча с 1054 года, когда на встречу не позвали патриарха Константинополя.

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"Варфоломей сейчас созывает синод Константинопольской патриархии, который обсудит ситуацию в православии и итоги встречи в Аммане. Трехдневный синод патриархии решит вопрос о созыве общеправославной встречи с вопросом о ситуации в православии. Название будет такое же, как в Аммане", – говорится в сообщении.

Источник отмечает, что патриарх Варфоломей намерен позвать 15 церквей, включая Епифания. Но в РПЦ уверены, что это делается намерено, чтобы Кирилл не прибыл на встречу.

Патриарх Константинопольский Варфоломей

Патриарх Константинопольский Варфоломей

"И будет ошибкой Кирилла не поехать. Большой ошибкой. До сих пор он (Кирилл – Ред.) призывал к этому (всеправославному совещанию – Ред.). Варфоломей, для того чтобы не поехал Кирилл, позовет Епифания. С одной стороны, будет проблема, если Кирилл не поедет. С другой стороны, будет проблема, если поедет. Существует, однако, решение – они не должны сослужить вместе", – сообщил источник в РПЦ.

Как сообщал OBOZREVATEL, митрополит Епифаний заявил, что РПЦ осуществляет давление на поместные православные церкви, чтобы они не признавали автокефалию ПЦУ.

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Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Патриарх Кирилл Митрополит Епифаний Патриарх Варфоломей
Теги
РПЦ Православная церковь Украины
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
А як же Бог, його захист?
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