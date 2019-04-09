Промышлял бандитизмом и верил в нацизм: что известно о задержанном в России члене "Правого сектора"

Украинец Игорь Пирожок, который был задержан в России по подозрению в ведении партизанской войны против РФ, действительно был членом "Правого сектора" в 2014 году, но спустя несколько месяцев был изгнан из организации.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщил пресс-секретарь партии "Правый сектор" Артем Скоропадский, отметив, что на момент прихода Пирожка в организацию ежедневно хотели вступить по 100 человек, и у "ПС" просто не было возможности проверить всех сразу.

Игорь Пирожок

"Естественно, мы не успевали проверять всех людей, и мы его к себе взяли, и да, он был членом ПС. Позже, когда он начал заниматься каким-то агентурными делами, пытался вести переговоры с бандитами, мы узнали, кто это такой, и мы его выгнали. Он пробыл у нас несколько месяцев. Да, это наша ошибка была, и мы готовы признавать свои ошибки. С конца 2014 года он не имеет к нам никакого отношения", – сказал Скоропадский.

По его словам, после проверки стало известно, что Пирожок промышлял бандитизмом и был приверженцем нацисткой идеологии, против которой выступают члены "Правого сектора".

"Мы поняли, что он пытается использовать популярный бренд ПС для своих личных интересов. А вообще, мы много людей выгоняли и чистили свои ряды от подобных", – говорит спикер партии.

Скоропадский считает, что Россия заявила о поимке члена ПС и приписала ему ведение партизанской войны только для того, чтобы очернить националистические силы Украины.

"До сих пор "Правый сектор" в России остается такой же страшилкой, как была в 2013-2015 гг., и сейчас они вновь пытаются эту страшилку использовать. Тем более российской пропаганде очень выгодно схватить какого-то бандита и связать его с ПС. Это очередная попытка очернить националистические силы Украины", – заявил он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинская организация "Правый сектор" выразила готовность поддержать президента Беларуси Александра Лукашенко в случае военного противостояния России.

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