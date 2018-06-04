В России вынесли приговор украинскому журналисту Сущенко

Московский городской суд приговорил незаконно удерживаемого украинского журналиста Романа Сущенко к 12 годам строго режима.

Отметим, что прокуроры в сфабрикованном деле против украинского политзаключенного настаивали на 14 годах.

Его адвокат Марк Фейгин сообщил в Twitter, что 5 июня будет подана жалоба на решение суда.

Роману Сущенко вынесен приговор. 12 лет строгого режима. Жалоба будет подана завтра. — Mark Feygin (@FeyginMark) 4 июня 2018 г.

"Признать Сущенко виновным (в шпионаже), назначить ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", — огласил приговор судья Олег Музыченко.

Слушания проходили в закрытом режиме, поскольку дело маркировано грифом "совершенно секретно".

Журналиста обвиняли в шпионаже в пользу Минобороны Украины. При этом, в ведомстве отрицают эти заявления. Сам журналист свою вину не признает.

МИД Украины неоднократно требовал освободить Сущенко.

Вчергове наголошуємо на політичній вмотивованості справи, вимагаємо звільнити журналіста Сущенка-заручника агресії РФ https://t.co/tQLJo7ATVn — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 28 мая 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сущенко был задержан 2 октября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частным визитом.

7 октября 2016 против него было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ ("шпионаж").