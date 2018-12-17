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Андрей Нофенко
Андрей Нофенко
ЖурналистВсе статьи автора

В России все просто в ауте!

2.4т

В Софийском соборе в Киеве прошел объединительный собор, в ходе которого был утвержден устав автокефальной православной церкви в Украине, а также избран ее предстоятель

Это свершилось. Украинская православная церковь получила в Киеве автокефалию, став центром православия. В Москве ряженные в попов чекисты получили кадилом по морде.

В России просто каминг-аут после принятия в Украине автокефалии. Все шовинисты: и правые, и левые, и оппозиционные - в ауте. Как там говорится, российский демократ заканчивается там, где начинается украинский вопрос.

В связи с тем, что страсти накаляются, попробую высказаться поприличнее, чтобы никого не обидеть и донести свою позицию по поводу высказывания российского оппозиционера Алексея Навального.

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Во-первых, нужно помнить, что Навальный не нуждается в поддержке украинцев, а во-вторых - никто более эффективно, кроме него, не "дрючит" в России Путина и его команду. Однако, он поступил бы в разы умнее, если бы просто промолчал.

То, что происходит сегодня в Украине - это не "раскол", а историческая справедливость. После столетий московской оккупации, Украина возвращает себе свою церковь, свои язык и культуру. Подальше от Москвы и "братьев". Украина сегодня - не часть "русского мира", и никогда больше ею не станет.

А россиянам нужно готовиться, сейчас под Гундяева новый налог придумают. Надо же как-то кассу отбивать, которую ЗАО РПЦ в Украине профукали.

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Автор
Андрей НофенкоАндрей Нофенко
Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Патриарх КириллВладимир ПутинАлексей Навальный
Место
Россия
Тег
Томос
Источник
Источник:Facebook Андрея Нофенко
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