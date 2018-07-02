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В России восстали против Путина: украинцы сказали, чем все закончится

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Массовые протесты, которые охватили Россию из-за желания власти повысить пенсионный возраст, не принесут абсолютно никакого результата.

Об этом свидетельствуют результаты соответствующего опроса на OBOZREVATEL, участие в котором приняли 4549 читателей сайта.

Вопрос был поставлен так: "В России прошли масштабные протесты против Путина. Что это даст?"

Большинство респондентов (61%) уверены, что в Кремле просто сделают вид, что ничего не происходит.

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При этом каждый четвертый (24%) выбрал вариант "всех несогласных задавят".

Еще 11% проголосовавших предположили, что в Кремле "постараются схитрить, пообещав ослабление, но ничего не изменится".

Лишь 1% респондентов верят, что власть пойдет на все требования протестующих.

Как сообщал OBOZREVATEL, помимо пенсионного возраста в России также повысят налоги.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Doc
Doc
А какой смысл русским протестовать? Что есть протесты, что нету протестов - результат нулевой - так как во-первых власти РФ всегда было плевать на быдло, а во-вторых русские не готовы на серьезные выступления, а в третьих у власти РФ просто НЕТ ДЕНЕГ, и будут протестовать русские. не будут протестовать русские, русские будут сигналить или будут петь песни. да хоть на колени падают и слезно просят - денег нет (разве что фантики начнут в 100 раз активнее печатать)
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Zambezi Mganga
Zambezi Mganga
протесты?! а на колени перед царем становиться пробовали? в некоторых губерниях роззиюжки народ так к царю-вавану обращается. нужно всем людом раззейским на колени встать, и требовать отмены пенсионной реформы...
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2 из 7 ответов | показать все
Zambezi Mganga
Zambezi Mganga
Петров Игорь, С чего это я должен идти власть менять? С твоей подачи? Может ты мне завтра с крыши многоэтажки прыгнуть предложишь? И вообще, как по мне так лучше пусть Викторя Нуланд влияет на то кто у нас будет власть (даже если бы это было правдой) чем ваши Путины, Сталины, Ленины...
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Zambezi Mganga
Zambezi Mganga
Петров Игорь, А ты знаешь что вован шибко сердится когда у него что-то просят не на коленях. он конечно на людях виду не подает, но между своими корешами из кремлевской ОПГ он ужасно возмущается если кто не на коленях у него чего попросил:" Ты представляешь?!" говорил он шойгу кунжутовичу, "как-то давече холопы просили у меня чего-та и не на коленях. Так я им чуть не крикнул: "Как челобитную царю подаете?!!!", едва сдержалася" и холопами, и смердами россиян называл, которые не на коленях челобитную ему приносили. Ужасно сердился, и даже нервно нащупывал в чемодане ядерную кнопку, которую как-то грозился нажать, если хто ему крым отнимать помешать вздумает....Так что ты смотри, если чего у вавана будешь просить, или требовать, непременно делай это на коленях. оно можэт ничем и не поможет, но по крайней мере дубинками мусора не отметелят. ну процентов 50 вероятности. как минимум....
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Васильев Александр
Васильев Александр
Вы видели этих дудящих в дудки рабов 1 июля? Я видел. В Калуге. Дудело в дудки куда больше тех, кто вышел на протест. Все продудели – что путиниаду, где обосрались с допингом, что МУДИ-аль. Когда дудки и клаксоны стихнут, эти добровольные мутанты охренеют от того, за что проголосили 18 марта 2018 года. Один маленький нюанс: никто этим тварям не будет ни сочувствовать, ни делать хорошо. Все продудели в дудки. Радуйтесь, фашистские выблядки!
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Петров Игорь
Петров Игорь
Васильев Александр, а ты что в Калуге делал? У Путина инструктаж проходил, сепар? Все украинцы саботируют ЧМ-2018, потому что где-то там голодает Сенцов, а ты по калугам-рязаням катаешься?
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