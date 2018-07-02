В России восстали против Путина: украинцы сказали, чем все закончится

Массовые протесты, которые охватили Россию из-за желания власти повысить пенсионный возраст, не принесут абсолютно никакого результата.

Об этом свидетельствуют результаты соответствующего опроса на OBOZREVATEL, участие в котором приняли 4549 читателей сайта.

Вопрос был поставлен так: "В России прошли масштабные протесты против Путина. Что это даст?"

Большинство респондентов (61%) уверены, что в Кремле просто сделают вид, что ничего не происходит.

При этом каждый четвертый (24%) выбрал вариант "всех несогласных задавят".

Еще 11% проголосовавших предположили, что в Кремле "постараются схитрить, пообещав ослабление, но ничего не изменится".

Лишь 1% респондентов верят, что власть пойдет на все требования протестующих.

Как сообщал OBOZREVATEL, помимо пенсионного возраста в России также повысят налоги.