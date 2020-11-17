В России заявили о сибирском коронавирусе-мутанте

В Сибирском федеральном округе может формироваться новая мутация коронавируса.

Об этом пишет российский "Интерфакс" со ссылкой на слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Такое заявление чиновница сделала на виртуальном симпозиуме "Пандемия COVID-19: вызов современной науке".

По ее словам, определенные замены в S-белке выявлены в 9 изолятах на данной территории. Это позволяет предположить, что в регионе формируется свой вариант коронавируса.

Всего определены полные геномы для 1215 изолятов нового коронавируса, часть из них представлена в международных базах данных, уточнила Попова.

По информации главы Роспотребнадзора, анализ геномов возбудителя COVID-19 из зарубежных стран и России показал, что новые мутации коронавируса из Европы на территорию РФ не попадали.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что ученые предупредили о быстром распространении по странам Европы новой разновидности коронавируса. Так называемый испанский мутант появился еще в июне и уже вышел за пределы страны. Ученые из Швейцарии и Испании предупредили, что вирус имеет свойство очень быстро передаваться от человека к человеку.