Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров заявил, что украинская сторона не намерена выполнять Минские договоренности, и плана действий по урегулированию ситуации на Донбассе у Украины якобы нет.

Такое провокационное заявление рупор Кремля озвучил в интервью "Парламентской газете". По его словам якобы президент Украины Владимир Зеленский "не управляет страной".

"Есть устойчивое ощущение, что у Киева вообще нет планов – там не знают, что делать. Такое впечатление, что Украина вступает в полосу безвластия. Зеленский – президент, но по факту он не управляет страной. Есть местные князьки, которые преследует свои узкие интересы, многое в стране, к сожалению, определяет террор населения националистами. Это очень опасный период, когда определённые силы на Украине могут расшатать её государственность", – сказал пропагандист.

Он пригрозил Украине захватом и других ее регионов, таких как Одесса, Херсон, Николаев.

"Нас в России это, естественно, тревожит. Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", – сказал Джабаров.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший украинский дипломат Дмитрий Чекалкин заявил, что президент России Владимир Путин хотел захватить по меньшей мере девять областей Украины, когда начал военную агрессию против нее еще в 2014 году.

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