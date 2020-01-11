В России произошло ДТП с украинцами: трое погибли

В Орловской области России произошла смертельная авария, в которой, по предварительной информации, погибло трое украинцев. Еще шестеро пострадали.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Отмечается, что микроавтобус и легковая иномарка столкнулись на трассе М-2 "Крым", неподалеку от поселка Шахово в Кромском районе.
Авария произошла примерно в 10 утра. Дорогу не поделили микроавтобус марки "Мерседес" и легковушка "Рено Меган".
В Орловской области России произошла смертельная авария с украинцами
360tv.ru
Как сообщал OBOZREVATEL, в Воронежской области России 3 декабря перевернулся автобус, в котором ехали 28 украинцев. Во время аварии был сильный снегопад.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!