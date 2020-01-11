В России произошло ДТП с украинцами: трое погибли

В Орловской области России произошла смертельная авария, в которой, по предварительной информации, погибло трое украинцев. Еще шестеро пострадали.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Отмечается, что микроавтобус и легковая иномарка столкнулись на трассе М-2 "Крым", неподалеку от поселка Шахово в Кромском районе.

Авария произошла примерно в 10 утра. Дорогу не поделили микроавтобус марки "Мерседес" и легковушка "Рено Меган".

В Орловской области России произошла смертельная авария с украинцами 360tv.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в Воронежской области России 3 декабря перевернулся автобус, в котором ехали 28 украинцев. Во время аварии был сильный снегопад.

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