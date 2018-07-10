На самом деле, в призывах стереть Украину с лица земли нет ничего нового. Российские пропагандисты уже давно не скрывают, что Украина в их представлении не имеет права на существование, и призывают "исправить эту историческую ошибку". Еще более откровенная статья на эту тему появилась на популярном сайте "ура-патриотов" Полит. Навигатор. "Хватит обмана. Украина сама не развалится" – провозгласил автор в заголовке, сразу же обозначив заветные чаяния своих читателей.

Основная мысль опуса предельно проста: Украина – это абсолютное зло, а потому ее следует в прямом смысле слова стереть с лица земли, а ее население полностью вырезать.

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"Украина сама не развалится. Вопреки нашим надеждам, вопреки человеческой логике, вопреки шарлатанам-аналитикам, которые никогда не остаются без работы... И главная ее задача – уничтожать нас. И никакие государственные границы и система международного права нас не защитят, потому мы имеем дело с абсолютным Злом, для которого нет условностей… По сути, Украина является террористической организацией, чьи побудительные мотивы далеки от человеческих… Население Украины, по сути, те же русские, которых Украина призвана уничтожить… И чем дольше мы будем тянуть с решением проблемы, возникшей, практически, внутри нашей территории, нашего экономического, политического и географического пространства, тем эта проблема будет становиться больше. И все наши действия, которые не убивают Украину, делают ее сильнее. Пусть даже по ее извращенным меркам", – сообщает автор Валентин Филиппов, по недоразумению называющий себя "тележурналистом".

В этих сентенциях, по сути, прекрасно все: и заявление о том, что небольшая, лишенная ядерного оружия и раздираемая мародерствами российских захватчиков страна призвана, оказывается, "уничтожить Россию", и при этом Россия оказывается абсолютно беззащитной перед мощью украинской агрессии; и указание на то, что "проблема Украины", оказывается, существует на российской территории, и, главное, абсолютное расчеловечивание целого государства и приравнивание его "террористической организации" и "абсолютному злу".

Соответственно, вывод, делаемый автором, полностью вытекает из озвученного выше – за расчеловечиванием жертвы всегда следуют призывы к ее варварскому уничтожению.

"Что надо делать? Ответ на этот вопрос знали наши предки. Врага надо уничтожать, а не склонять к миру... Единственный действенный способ – это полное освобождение Украины от существующей там власти. Полная зачистка территории от сотен тысяч нацистов и убийц", – призывает Филиппов.

Далее "тележурналист" указывает и конкретные методы, которыми нужно добиться поставленной им цели:

"Выбить основу из-под существующей власти, посеять хаос на ее территориях и планомерно отбирать город за городом, поселок за поселком, каждый метр дороги, берега, земли, неба… А вопрос "Что скажет Америка?" надо игнорировать. Потому что, как правильно заметил новый президент России, – "Зачем нам мир, в котором нет России?", – инструктирует он, завершая опус заявлением, что Украина "экономическим, политическим и географическим пространством России".

На самом деле, появление подобных "шедевров агитпропа"еще не означает, что Путин планирует новое вторжение в Украину в ближайшее время. Однако несомненно, что Кремль и дальше будет всеми силами пытаться дестабилизировать страну изнутри, то есть, цитируя Филиппова, "сеять хаос на ее территориях". А для этой цели ему необходимы все новые террористы, готовые сеять этот самый хаос в обмен на обещания, что "абсолютное зло" и "самая страшная угроза для России" будут уничтожены буквально сразу после того, как боевик выполнит очередное задание.

При этом, помимо идеологической подготовки террористов и убийц для расшатывания ситуации в соседней стране, Россия занимается их профессиональной военной подготовкой. Так, на сайте "Царьград", основанным "спонсором" войны на Донбассе олигархом Константином Малофеевым, были опубликованы детали подготовки кадрового состава "военных ДНР" в "Донецком высшем общевойсковом командном училище", основанном на базе его советского аналога. Статья не скрывает, что будущих "кадровых сепаратистов" готовят бывшие бойцы харьковской организации "Оплот", а один из "ветеранов" "Оплота", Александр Куренков, стал начальником воспитательного отдела новоявленного училища. К слову, по словам участников харьковского "Майдана", именно "Боротьба" и "Оплот" более всего отличились в избиении людей в 2014 году. Когда попытка захвата Харькова провалилась, часть боевиков принялась дистанционно организовывать сепаратистские проекты в Харькове и Одессе, и даже готовить теракты.

"Боротьбисты" пытались провозгласить "Одесскую автономную республику" и "Харьковскую народную республику". Также у "Боротьбы" была попытка создать террористическую организацию "Украинская красная армия", но ее активисты были арестованы СБУ, и дальше этого дело не пошло. Несколько членов "боротьбы" отправилось воевать под руководством Мозгового, один пошел работать к Губареву в Донецк", – перечислял участник Майдана Михаил Лебедь, непосредственно отслеживавший активность пророссийских сепаратистов на востоке Украины.

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Теперь, как выяснилось, часть террористов занялась военной подготовкой своей смены, и тоже с обязательным включением идеологической обработки.

"На стенах актуальная наглядная агитация – Порошенко в виде Гитлера, евроинтегрированный противник в форме а-ля модный западный гей-парад. Собственная цветная газета", – описывает автор статьи.

Однако несмотря на истеричный стиль пропагандистской прессы и наличие опытных террористов-политруков, "моральный дух" ДНРовцев, если верить свидетельствам очевидцев, находится не на высоте. Так, пережившая в мае этого года пытки в "ДНР" российская художница Катрин Ненашева выложила в соцсетях свои воспоминания, где, помимо перенесенных страданий, описывает и состояние ее палачей.

"Я умер в 2014-ом. Меня нет. Нас нет... У меня нет абсолютно ничего, я никто ни здесь, ни в России. На Украине меня ждет смертная казнь... Я приезжаю в Ростов, а там от меня шугаются. Говорят: езжай дальше на свою войну!.. Только это не моя война!.. На нас всем плевать. Нас оставили умирать", – описывает слова своих мучителей Екатерина (текст передан дословно, за исключением нецензурных слов – КК).

Словом, пока очередная партия "защитников Донбасса", разочаровавшись в "духовных скрепах", полностью переключается на пьянство, мародерство и пытки людей, Кремль и аффилированные от него структуры поспешно набирают новых боевиков, вдохновленных призывами "уничтожить украинскую угрозу" и картинками с изображениями гей-парадов, намалеванных террористами из "Оплота" на стенах бывшего советского военного училища в Донецке.