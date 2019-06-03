В России пригрозили Украине проклятием: что произошло

В Министерстве обороны РФ гневно отреагировали на снос памятника советскому маршалу Георгию Жукову в Харькове.

Так, позицию ведомства озвучил его официальный представитель Игорь Конашенков, передает Telegram-канал Говорит Москва.

"Остервенелая попытка кучки неонацистов заставить украинцев забыть об их заслуженном статусе народа-победителя во Второй мировой войне обречена на провал. Методы современных украинских последователей нацистов насильно стереть память народа те же, что и в 30-х годах прошлого века в Германии", – высказался он.

Памятник Жукову снесли в Харькове StudMedia

"От того и путь к финалу у них не менее предсказуем. От факельных шествий с разрушением памятников до разгрома и мирового проклятия", – добавил Конашенков.

Игорь Конашенков EADaily

Как сообщал OBOZREVATEL:

Памятник Жукову снесли 2 июня в Харькове. В акции участвовали активисты движений "Национальный корпус", "Правый сектор", ВО "Свобода". Параллельно люди собрались возле Дворца спорта в Харькове, где проходил съезд партии "Доверяй делам". Активисты кричали "Позор" всем, кто проходил внутрь.

На съезде лидером партии выбрали одиозного мэра Харькова Геннадия Кернеса. Он жестко высказался по поводу акции протеста, назвав участников "отбросами общества".

В России снос памятника назвали "нацизмом".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что снос памятника является вызовом для новой власти Украины.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.