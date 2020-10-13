МИД РФ устроил новый скандал из-за "ущемления прав русскоязычных в Украине"

Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило о том, что комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович якобы не видит ущемления прав русскоязычных граждан в Украине.

Ситуацию с защитой прав русскоязычного населения в Украине в ведомстве назвали "вопиющей", сообщила пресс-служба МИД РФ.

"С сожалением вынуждены констатировать упорное нежелание Комиссара уделять в своей работе внимание системным нарушениям прав русскоязычных граждан в ряде стран-членов Совета Европы. Так, Миятович откровенно замалчивает вопиющую ситуацию с соблюдением прав человека в Украине, где власти ведут целенаправленную кампанию по ущемлению прав и интересов многочисленного русскоязычного населения страны. Несмотря на наши неоднократные обращения к Комиссару, которые содержали конкретные примеры и свидетельства дискриминационного характера языковой политики Киева и насильственной "украинизации" всех сфер жизни общества, должная реакция не последовала", - говорится в сообщении МИД РФ.

В России назвали подход к работе Миятович "противоречащим принципу беспристрастности" и призвали "предпринять активные шаги по защите прав русскоязычного населения в Украине".

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