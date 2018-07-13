Время пошло!

15 июля решающая игра за звание чемпиона мира по футболу между Хорватией и Францией. Но не только... это решающая игра для... России.

Представляете, если чемпионом мира станет Хорватия!?

Что будет творится в России! Сколько ненависти, злости, лжи, лицемерия, ненависти выльется в средствах массовой информации среди простых "маленьких" россиян.

Эта ненависть, эта злость, это лицемерие как паутина опутает всю страну, проникнет в сердце каждого россиянина, эта злость будет расшатывать и так не очень устойчивую систему управления.

Победа Хорватии - это очередное поражение клики Путина.

Победа Хорватии - это моральная деградация режима Путина.

Сколько их уже было этих преступлений, наглости, угроз.. И ничего, все этому режиму сходит с рук.

И агрессия в Грузии, и война в Украине, и аннексия Крыма, и сбитый Боинг, и бомбежки мирных людей в Сирии, и убийство Литвиненко, и отравление Скрипаля, и вмешательство в выборы США, и... это все что мы знаем.

А сколько мы ещё не знаем!

Но исторический процесс не остановить!

И законы природы не изменить!

И количество всегда переходит в качество!

Всю мерзость и мелочность российского режима, гнилость российского общества в очередной раз подтвердил невинный ролик двух хорватских футболистов и их слова:

"Слава Украине".

Что тут криминального? Чем оскорблена российская общественность?

Украина - дружественная страна (по утверждению российского руководства), никаких российских войск в Украине нет, да и Крым они не аннексировали, он просто к ним сам приплыл.

Есть дипломатические отношения.

Все российские руководители клянутся в любви к Украине, к его народу. Вот недавно министр обороны России рассказал о своей любви к Украине, о том, что он выходец с Луганской области.

Украинцы - это первая и непроходящая любовь россиян, и они готовы изнасиловать украинцев, чтобы добиться взаимной любви.

Единственное препятствие для всеобщего благоденствия и счастья - это президент и правительство Украины.

Но ведь футболисты с Хорватии не говорили - "Слава Порошенко" и не объяснялись в любви к Гройсману (платонической, конечно).

Ну, сказали хорошее о дружественной и любимой стране, что в этом плохого?

Не кричали же они Путин *уйло. Чем оскорблены россияне?

Наоборот, они должны были бы болеть за Хорватию, и потом гордиться своей командой - как же, чуть не выиграли у чемпионов мира!

Но это могло быть только в том случае, если бы россияне любили Россию, а не честолюбивых сусликов, которые говорят одно, думают другое, делают третье.

Но этим сусликам удалось оболванить большинство населения страны, впрыснуть в их сердца ненависть к другим народам, ввести в сознание вакцину любви и обожания к своим бездарным и корыстолюбивым вождям, у которых руки по локоть в крови.

И этим вождям оболванить россиян не составило большого труда, ибо в России не живут русские, а живёт советское стадо с философией "одобрямс".

15 июля очередное испытание России, как говорили у нас в армии - на "вшивость".

Интересно!

Спасти их может только Франция!