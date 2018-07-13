Время пошло!
15 июля решающая игра за звание чемпиона мира по футболу между Хорватией и Францией. Но не только... это решающая игра для... России.
Представляете, если чемпионом мира станет Хорватия!?
Что будет творится в России! Сколько ненависти, злости, лжи, лицемерия, ненависти выльется в средствах массовой информации среди простых "маленьких" россиян.
Эта ненависть, эта злость, это лицемерие как паутина опутает всю страну, проникнет в сердце каждого россиянина, эта злость будет расшатывать и так не очень устойчивую систему управления.
Победа Хорватии - это очередное поражение клики Путина.
Победа Хорватии - это моральная деградация режима Путина.
Сколько их уже было этих преступлений, наглости, угроз.. И ничего, все этому режиму сходит с рук.
И агрессия в Грузии, и война в Украине, и аннексия Крыма, и сбитый Боинг, и бомбежки мирных людей в Сирии, и убийство Литвиненко, и отравление Скрипаля, и вмешательство в выборы США, и... это все что мы знаем.
А сколько мы ещё не знаем!
Но исторический процесс не остановить!
И законы природы не изменить!
И количество всегда переходит в качество!
Всю мерзость и мелочность российского режима, гнилость российского общества в очередной раз подтвердил невинный ролик двух хорватских футболистов и их слова:
"Слава Украине".
Что тут криминального? Чем оскорблена российская общественность?
Украина - дружественная страна (по утверждению российского руководства), никаких российских войск в Украине нет, да и Крым они не аннексировали, он просто к ним сам приплыл.
Есть дипломатические отношения.
Все российские руководители клянутся в любви к Украине, к его народу. Вот недавно министр обороны России рассказал о своей любви к Украине, о том, что он выходец с Луганской области.
Украинцы - это первая и непроходящая любовь россиян, и они готовы изнасиловать украинцев, чтобы добиться взаимной любви.
Единственное препятствие для всеобщего благоденствия и счастья - это президент и правительство Украины.
Но ведь футболисты с Хорватии не говорили - "Слава Порошенко" и не объяснялись в любви к Гройсману (платонической, конечно).
Ну, сказали хорошее о дружественной и любимой стране, что в этом плохого?
Не кричали же они Путин *уйло. Чем оскорблены россияне?
Наоборот, они должны были бы болеть за Хорватию, и потом гордиться своей командой - как же, чуть не выиграли у чемпионов мира!
Но это могло быть только в том случае, если бы россияне любили Россию, а не честолюбивых сусликов, которые говорят одно, думают другое, делают третье.
Но этим сусликам удалось оболванить большинство населения страны, впрыснуть в их сердца ненависть к другим народам, ввести в сознание вакцину любви и обожания к своим бездарным и корыстолюбивым вождям, у которых руки по локоть в крови.
И этим вождям оболванить россиян не составило большого труда, ибо в России не живут русские, а живёт советское стадо с философией "одобрямс".
15 июля очередное испытание России, как говорили у нас в армии - на "вшивость".
Интересно!
Спасти их может только Франция!
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