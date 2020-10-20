В России назвали группы людей с низкой выработкой антител к COVID-19

После введения вакцины от коронавируса антитела будут хуже всего вырабатываться у любителей алкогольных напитков и пожилых людей.

Как передает "Интерфакс", об этом во вторник, 20 октября, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, который входит в число разработчиков так называемой российской вакцины от COVID-19 "Спутник V".

"У граждан за 80 лет иммунная система реагирует плохо, гораздо дольше, чем у молодых, ферменты хуже работают, антитела хуже вырабатываются", – отметил он.

Также в эту группу входят те, кто "злоупотребляет C2H5OH, спиртными напитками, которые являются токсичными для любой размножающейся клетки".

"Плюс тяжелые стрессовые состояния или постоянный стресс тоже не способствует выработке антител", – добавил Гинцбург.

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