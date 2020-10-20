В России назвали группы людей с низкой выработкой антител к COVID-19
После введения вакцины от коронавируса антитела будут хуже всего вырабатываться у любителей алкогольных напитков и пожилых людей.
Как передает "Интерфакс", об этом во вторник, 20 октября, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, который входит в число разработчиков так называемой российской вакцины от COVID-19 "Спутник V".
"У граждан за 80 лет иммунная система реагирует плохо, гораздо дольше, чем у молодых, ферменты хуже работают, антитела хуже вырабатываются", – отметил он.
Также в эту группу входят те, кто "злоупотребляет C2H5OH, спиртными напитками, которые являются токсичными для любой размножающейся клетки".
"Плюс тяжелые стрессовые состояния или постоянный стресс тоже не способствует выработке антител", – добавил Гинцбург.
Как сообщал OBOZREVATEL:
первую российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали еще в начале августа, ее разработчиком был назван центр Гамалеи. Вакцина якобы была создана на основе ДНК аденовируса и должна "формировать иммунитет и от гриппа, и от коронавирусной инфекции".
При этом ученые обеспокоены, что намерение России внедрить вакцину против COVID-19 "Спутник-V" до проведения ее полных испытаний может спровоцировать мутацию нового коронавируса. В Британии заявили, что клинические испытания "первой в мире" российской вакцины против коронавируса дали сомнительные результаты.
Президент России Владимир Путин заговорил о возможности поставок в Украину российской вакцины от коронавируса, которая вызывала сомнения у экспертов.
Глава Минздрава Максим Степанов ответил, что Украина не будет покупать российскую вакцину от COVID-19, поскольку она не прошла необходимой стадии клинических испытаний.