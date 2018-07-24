В России дочери чиновника с улыбкой разрубили котенка: люди в ярости. Видео и фото 18+

В Российской Федерации в алтайском селе Михайловка 16-летняя Екатерина Штраух и ее сестра сняли на видео и выложили в сеть жестокое расчленение котенка.

Живодерка, которая является дочерью главы местного сельсовета, смеясь разрубила животное топором, а затем отрезала ему голову.

"Это Катя-живодёрка. Она с улыбкой на лице сейчас будет рубать маленького котёнка", - говорит за кадром ее младшая сестра.

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Екатерина Штраух рубит котенка

Увидев произошедшее, мать убийцы животных - Наталья Штраух - попыталась оправдать дочь.

"Котёнок был больной, а она хотела поступить на ветеринара... Конечно, это не оправдание... Чтобы котёнок не мучился", - приводит ее слова Life.

Семья Штраух

По ее словам, дочь своим кровавым поступком на самом деле хотела избавить котенка от страданий, а видео в сеть залил друг Екатерины. Женщина также отметила, что теперь в адрес ее дочери и семьи поступают угрозы.

Родители девушек-подростков, как и сами живодерки, удалили свои страницы в соцсетях. Перед этим их отец написал в своем статусе: "Прошу прощения у всех, мы в шоке".

По информации российских изданий, МВД Алтайского края проводит проверку по факту случившегося, а на сайте Change.org появилась петиция с требованием наказать живодерок. За короткое время прошение собрало 10 тысяч подписей.

Екатерина Штраух

В обсуждение ситуации включился глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. В своем Telegram он написал о том, что "насилие над животными растет в геометрической прогрессии", причем, по его словам, зачастую издеваются над братьями меньшими именно девушки.

"Те, кто должен давать защиту маленьким и беспомощным, издеваются и убивают", - написал он.

В социальных сетях люди шокированы ситуацией и требуют наказать жестоких девушек. Внимание! На видео содержатся жестокие сцены, 18+!

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