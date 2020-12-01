В субботу в Украине был день памяти Голодомора. В России такого дня нет.

Хочу, чтобы до всех дошла одна простая мысль: коллективизация и вызванный ею Голодомор - главное преступление большевиков.

От раскулачивания и Голодомора умерло более 10 млн. человек. От "Большого террора 37 - 38 г.г." - около 1 млн.

Главное преступление нашей исторической памяти состоит в том, что в ней "Большой террор" оставил больший след, чем Голодомор.

Это случилось потому, что во время "Большого террора" уничтожали в том числе и городскую интеллигенцию, её это эмоционально тронуло и она смогла об этом прокричать на весь мир.

Смерть же раскулаченных и умерших от голода темных крестьян никого не взволновала и никого в городах особо не тронула. Никто про это не написал и мир толком так ничего об этом и не узнал...

Да, впрочем, даже когда мир много лет спустя и узнал об этом, это все равно не вызвало таких жарких споров как, например, расстрел какого-нибудь ублюдка типа Тухачевского...