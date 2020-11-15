В России дефицит воды в Крыму объяснили ее "воровством"

Вице-премьер РФ, назначенный "куратором" аннексированного Крыма, Марат Хуснуллин пояснил дефицит воды на полуострове тем, что ее "воруют".

Как сообщает ТАСС, он заявил журналистам, что российские правоохранители при необходимости могут быть привлечены для контроля и проверок несанкционированных подключений к водопроводу в Крыму.

"Ключевая проблема потерь – это воровство… При необходимости надо привлекать правоохранительные органы, нужно взять на контроль, откуда идет несанкционированный забор, где неправильные приборы учета стоят, где на сегодняшний день люди специально ломают или портят приборы учета, поливают свои огороды. У нас где-то не хватает воды дома, а кто-то без счетчика воду льет сколько попало", – возмутился Хуснуллин.

По его словам, программа по учету и контролю таких потерь должна появиться до 1 декабря.

Вице-премьер добавил, что сами сети на некоторых участках имеют износ за 70%, что означает, что вода просто утекает в землю.

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