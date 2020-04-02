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2 апреля • обновлено в 13:30
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В роддоме Ивано-Франковска умерла третья за три дня женщина

2.2т
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В среду, 1 апреля, в Ивано-Франковском городском роддоме умерла третья за три дня женщина.

Как сообщил в Facebook мэр города Руслан Марцинкив, коронавирус как причину смерти в этом случае исключили.

Ребенок находится под присмотром врачей

Ребенок находится под присмотром врачей

Иллюстрация

"К сожалению, внезапно умерла женщина в роддоме. Точно не коронавирус", – написал он.

По словам Марцинкива, с ребенком все в порядке, он находится под присмотром врачей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ивано-Франковске у роженицы, которая умерла 30 марта после того, как у нее резко поднялась температура, подтвердился коронавирус. При этом результаты на наличие коронавируса у ее ребенка еще ждут.

Также в областном роддоме умерла 60-летняя женщина из отделения гинекологии, у которой диагностировали COVID-19.

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Место
Украина Ивано-Франковск
Теги
ребенок смерть
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