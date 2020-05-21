В Ривне побит антирекорд по COVID-19: город продлил ужесточенный карантин

В Ривненской области за сутки зафиксировали рекордное количество заболевших COVID-19 среди всех регионов Украины – 70 человек.

Такие данные в ходе ежедневного брифинга озвучил глава ведомства Максим Степанов. При этом в Ривненской ОГА OBOZREVATEL назвали другие цифры: по их подсчетам, в области было зафиксировано 66 случаев заражения коронавирусом.

"На сайте ОГА мы публикуем статистику утром, в которую входят данные за вечер предыдущего дня и за утро сегодняшнего. На странице главы госадминистрации данные сообщаются дважды в день, и они плюсуются. По нашим подсчетам, за вчерашний день, 20 мая, у нас 66 случаев заражения. Возможно, Минздрав собирает информацию за несколько другой период", – сообщили в пресс-службе ОГА.

Учитывая динамику роста количества случаев коронавирусной болезни, в области не будут смягчать карантин, все ограничения, установленные до сих пор, продолжат действовать до следующего распоряжения ОГА.

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"Смягчать ограничение – недальновидно. Поэтому мы выбираем сложную, но правильную линию. В случае уменьшения заболевания, мы соберемся повторно на комиссию и решим, как действовать дальше", – заявил глава ОГА Виталий Коваль.

В пресс-службе госадминистрации OBOZREVATEL рассказали, что одна вспышка заболеваемости произошла в Здолбуновском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Там коронавирус диагностировали у 12 человек, 6 из которых являются сотрудниками интерната.

В остальном же равномерно число зараженных растет и в других регионах области. В ОГА это объясняют тем, что в их области проводят чуть не наибольшее количество ПЦР-тестов в день.

"За прошлые сутки мы провели более 500 тестов, поэтому мы и выявляем такое большое количество заболевших. В других областях проводят по 100-200 тестов, и там процент выявления ниже", – объяснили в прессслужбе.

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