В Ривне побит антирекорд по COVID-19: город продлил ужесточенный карантин

На Ривненщине не будут смягчать карантин: все ограничения, установленные до сих пор, будут действовать

По подсчетам ОГА, в области установили еще 66 случаев заражения

В Ривненской области за сутки зафиксировали рекордное количество заболевших COVID-19 среди всех регионов Украины – 70 человек.

Такие данные в ходе ежедневного брифинга озвучил глава ведомства Максим Степанов. При этом в Ривненской ОГА OBOZREVATEL назвали другие цифры, по их подсчетам в области было зафиксировано 66 случаев заражения коронавирусом.

"На сайте ОГА мы публикуем статистику утром, в которую входят данные за вечер предыдущего дня и за утро сегодняшнего. На странице главы госадминистрации данные сообщаются дважды в день, и они плюсуются. За нашими подсчетами за вчерашний день, 20 мая, у нас 66 случаев заражения. Возможно, Минздрав собирает информацию за несколько другой период", – сообщили в пресс-службе ОГА.

Учитывая динамику роста количества больных коронавирус, в области не будут смягчать карантин, все ограничения, установленные до сих пор, продолжат действовать до следующего распоряжения ОГА.

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"Смягчать ограничение – недальновидно. Поэтому мы выбираем сложную, но правильную линию. В случае уменьшения заболевания, мы соберемся повторно на комиссию и решим, как действовать дальше", – заявил глава ОГА Виталий Коваль.

В пресс-службе госадминистрации OBOZREVATEL рассказали, что одна вспышка заболеваемости произошла в Здолбуновском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Там коронавирус диагностировали у 12 человек, 6 из которых являются сотрудниками интерната.

В остальном же равномерно число зараженных растет и в других регионах области. В ОГА это объясняют тем, что в их области проводят чуть не наибольшее количество ПЦР-тестов в день.

"За прошлые сутки мы провели более 500 тестов, поэтому мы и выявляем такое большое количество заболевших. В других областях проводят по 100-200 тестов, и там процент выявления ниже", – объяснили в прессслужбе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в целом в Украине зафиксировали уже 19 706 случаев коронавируса. От болезни умерли 579 человек, а выздоровели – 6227.

Напомним, ранее Степанов заявил, что восемь областей Украины, в частности западных, не соответствуют критериям для того, чтобы запустить там транспорт в рамках смягчения карантинных мер.

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