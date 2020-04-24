В Ривненской области открыли село-эпицентр коронавируса

Глеб Иванов Общество 11:42, 24.04.2020

В Ривненской области 24 апреля сняли блокпосты вокруг села Тынное на Сарненщине, которое ранее закрыли на карантин из-крупнейшего в области количества заболеваний коронавирусом.

Об этом сообщил председатель Ривненской областной государственной администрации Виталий Коваль в Facebook. По его словам, последний раз COVID-положительный результат был выявлен у жительницы Тынного, которая находилась на лечении с 10 апреля.

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После того, в течение двух недель новых случаев заболевания не было зафиксировано, что дало руководителям области основания открыть село.

Виталий Коваль \ Facebook

"Сейчас с блокпоста еду в само Тынное. В частности, посещу сельскохозяйственное предприятие "Случ". Хочу лично увидеть, как в условиях карантина работают фермеры, выяснить, какая поддержка теперь им нужна больше всего", – отметил Коваль.

Виталий Коваль \ Facebook
Виталий Коваль \ Facebook
Виталий Коваль \ Facebook
Виталий Коваль \ Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ривненской области коронавирусом COVID-19 заразились 109 медиков, в том числе 26 врачей.

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