В Ривненской области открыли село-эпицентр коронавируса

В Ривненской области 24 апреля сняли блокпосты вокруг села Тынное на Сарненщине, которое ранее закрыли на карантин из-крупнейшего в области количества заболеваний коронавирусом.

Об этом сообщил председатель Ривненской областной государственной администрации Виталий Коваль в Facebook. По его словам, последний раз COVID-положительный результат был выявлен у жительницы Тынного, которая находилась на лечении с 10 апреля.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

После того, в течение двух недель новых случаев заболевания не было зафиксировано, что дало руководителям области основания открыть село.

Виталий Коваль \ Facebook

"Сейчас с блокпоста еду в само Тынное. В частности, посещу сельскохозяйственное предприятие "Случ". Хочу лично увидеть, как в условиях карантина работают фермеры, выяснить, какая поддержка теперь им нужна больше всего", – отметил Коваль.

Виталий Коваль \ Facebook

Виталий Коваль \ Facebook

Виталий Коваль \ Facebook

Виталий Коваль \ Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ривненской области коронавирусом COVID-19 заразились 109 медиков, в том числе 26 врачей.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!