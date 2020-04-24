Главная Новости
24 апреля • обновлено в 12:30
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В Ривненской области открыли село-эпицентр коронавируса

1.6т
Читать материал на украинском

В Ривненской области 24 апреля сняли блокпосты вокруг села Тынное на Сарненщине, которое ранее закрыли на карантин из-крупнейшего в области количества заболеваний коронавирусом.

Об этом сообщил председатель Ривненской областной государственной администрации Виталий Коваль в Facebook. По его словам, последний раз COVID-положительный результат был выявлен у жительницы Тынного, которая находилась на лечении с 10 апреля.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

После того, в течение двух недель новых случаев заболевания не было зафиксировано, что дало руководителям области основания открыть село.

В Ривненской области открыли село-эпицентр коронавируса

Виталий Коваль \ Facebook

"Сейчас с блокпоста еду в само Тынное. В частности, посещу сельскохозяйственное предприятие "Случ". Хочу лично увидеть, как в условиях карантина работают фермеры, выяснить, какая поддержка теперь им нужна больше всего", – отметил Коваль.

В Ривненской области открыли село-эпицентр коронавируса

Виталий Коваль \ Facebook

В Ривненской области открыли село-эпицентр коронавируса

Виталий Коваль \ Facebook

В Ривненской области открыли село-эпицентр коронавируса

Виталий Коваль \ Facebook

В Ривненской области открыли село-эпицентр коронавируса

Виталий Коваль \ Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ривненской области коронавирусом COVID-19 заразились 109 медиков, в том числе 26 врачей.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Украина Ривне
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
4
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 7647.

    Вылечились: 601. Умерли: 193.

  • В мире заболели почти 2,7 миллиона человек, погибли – более 190 тысяч.

  • Чехия начала выход из карантина: гражданам разрешили выезжать за границу.

  • В Великобритании начали испытания вакцины от COVID-19 на людях.

  • Коронавирус вспыхнет с новой силой: названы новые страны-эпицентры.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги