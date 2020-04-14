В Ривненской области коронавирус обнаружили у чиновников

Кирилл Лютый Общество 00:03, 15.04.2020

В Ривненской области 14 апреля обнаружили еще 24 случая заболевания коронавирусом.

Об этом в Facebook рассказал глава областной госадминистрации Виталий Коваль. Общее количество заболевших достигло 166 человек. Еще 48 человек ожидают результатов лабораторных тестов.

Возраст новых инфицированных от 20 до 81 года:

  • Восемь жителей города Ривне;

  • Шесть – Ривненского района (села Белая Криница, Квасилов, Рысвянка, Заря и Клевань);

  • Двое из Костополя;

  • Трое из Сарн и один из Сарненского района (с. Немовичи)

  • Один из Рокитновского района (с. Кисоричи) и трое из пгт Рокитное. Среди них председатель РГА Виктор Минич, председатель районного совета Анатолий Кинчур и главный врач местной ЦРБ Олег Костюк.

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на вторник, 14 апреля, в Украине официально подтверждено 3 372 случая заражения коронавирусом COVID-19.

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