В Ривненской области из-за вспышки коронавируса "закрыли" еще одно село. Фото

На въезде в поселок Ракитное Ривненской области установили блокпост из-за вспышки коронавируса COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как сообщил в Facebook глава Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль, КПП установили на северном въезде/выезде поселка, что сделало невозможным обход к нему по другим дорогам (посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На въезде в поселок Ракитное установили блокпост

Ежедневно с 20:00 до 08:00 прекратилось всякое передвижение граждан и транспортных средств, за исключением спецтранспорта.

К работе на КПП привлечены патрульные, представители Нацполиции, ГСЧС, Нацгвардии и медики. Они проверяют температуру и проводят информационно-разъяснительную работу.

В то же время в селе Познань, где тоже была зафиксирована вспышка коронавируса, блокпост сняли.

Сейчас в Рокитновском районе на COVID-19 заболел 41 человек.

Facebook Виталия Коваля

Facebook Виталия Коваля

Facebook Виталия Коваля

Facebook Виталия Коваля

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 9 мая в Ривненской области зафиксировано 877 случаев коронавируса.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся