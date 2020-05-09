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9 мая • обновлено в 13:58
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В Ривненской области из-за вспышки коронавируса "закрыли" еще одно село. Фото

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На въезде в поселок Ракитное Ривненской области установили блокпост из-за вспышки коронавируса COVID-19.

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Как сообщил в Facebook глава Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль, КПП установили на северном въезде/выезде поселка, что сделало невозможным обход к нему по другим дорогам (посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На въезде в поселок Ракитное установили блокпост

На въезде в поселок Ракитное установили блокпост

Ежедневно с 20:00 до 08:00 прекратилось всякое передвижение граждан и транспортных средств, за исключением спецтранспорта.

К работе на КПП привлечены патрульные, представители Нацполиции, ГСЧС, Нацгвардии и медики. Они проверяют температуру и проводят информационно-разъяснительную работу.

В то же время в селе Познань, где тоже была зафиксирована вспышка коронавируса, блокпост сняли.

Сейчас в Рокитновском районе на COVID-19 заболел 41 человек.

В Ривненской области из-за вспышки коронавируса "закрыли" еще одно село

Facebook Виталия Коваля

В Ривненской области из-за вспышки коронавируса "закрыли" еще одно село

Facebook Виталия Коваля

В Ривненской области из-за вспышки коронавируса "закрыли" еще одно село

Facebook Виталия Коваля

В Ривненской области из-за вспышки коронавируса "закрыли" еще одно село

Facebook Виталия Коваля

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 9 мая в Ривненской области зафиксировано 877 случаев коронавируса.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
фотографии вирус
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