В городе Сарны Ривненской области женщина родила 16-го ребенка.

Как передает ВВС со ссылкой на областной перинатальный центр, мальчик родился 7 июня с весом 4 кг и ростом 55 см.

В среду, 10 июня, их выписали из роддома домой. У женщины теперь 12 мальчиков и 4 девочки.

Отмечается, что для Полесья многодетные семьи – не редкость. Так, например, в селе Глинное в Ровенской области таких семей более пятисот. В январе 2019 года жительница этого села родила 19-го ребенка.

В Ривне женщина родила 16-го ребенка Управление здравоохранения Ривненской ОГА

Как писал OBOZREVATEL, накануне в Минздраве заявили, что не запрещали партнерские роды на время карантина из-за эпидемии COVID-19. Несмотря на это, многие родильные дома запретили присутствовать на родах всем, кроме персонала.