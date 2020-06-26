В Ривне врачи обратились к украинцам из-за агрессивности COVID-19: умирает каждый десятый

Общество 09:37, 26.06.2020

В Ривне из-за стремительного распространения коронавируса (COVID-19) больницы переполнены.

Как заявили медики города в видеообращении к украинцам, умирает каждый десятый пациент, госпитализированный с COVID-19 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Больница переполнена. Наша область, в частности наш город, находится сейчас среди лидеров в Украине. Надеюсь, что вы поймете, что каждый десятый, практически, умирает", – сказал главный врач Ривненской ЦГБ Евгений Кучерук.

По словам главврача Центра первичной медико-санитарной помощи "Юбилейный" Виктории Покоевчук, наступление коронавирусной инфекции становится все более агрессивным.

"За прошедшую неделю только в нашем заведении диагностировано втрое больше пациентов с коронавирусом, чем во все предыдущие недели", – отметила она.

Медики призвали украинцев придерживаться карантинных ограничений и не пренебрегать средствами защиты, в частности сохранять социальную дистанцию, носить маски и обрабатывать руки.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 26 июня в Украине официально подтверждены 41 117 случаев коронавирусной инфекции. Из них1 109 были обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым антирекордом.

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