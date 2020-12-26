В Ривне школьницы курили во время урока. Видео

Карина Бондаренко Общество 11:23, 26.12.2020 Обновлено: 11:25, 26.12.2020

В одной из школ Ривне две старшеклассницы курили IQOS во время урока.

Соответствующее видео опубликовали на странице "Вартові Еспресо" в Telegram (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что инцидент произошел во время урока искусства. Девочек сняли на видео их одноклассники.

"Они делали затяжки, пока учительница рассказывала классу о фонтане Стравинского в Париже", – говорится в публикации.

Девочки курили во время урока.
Вартові Еспресо

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве, возле станции метро "Печерская", заметили банду подростков, которые курили, а в ответ на замечания – угрожали дракой и даже ножом.

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