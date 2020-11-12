В Ривне решили отложить введение карантина выходного дня

Мирослав Семенюк Общество 11:49, 12.11.2020 Обновлено: 12:20, 12.11.2020

Мэр Ривне Владимир Хомко решил повременить с введением в городе карантина выходного дня.

Как сказал он в комментарии изданию "7 дней", сначала в Ривненской облгосадминистрации должно состояться селекторное совещание (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"После того проведем в понедельник свою комиссию (по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. – Ред.), и тогда уже примем решение относительно этого", – отметил Хомко.

Таким образом, в ближайшую субботу и воскресенье (14-15 ноября) карантин выходного дня в Ривне не будут вводить.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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