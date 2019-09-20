В Ривне проучили маршрутчиков, отказывающих участникам АТО: видео

В Ривне проучили маршрутчиков, которые отказываются перевозить участников АТО на Донбассе.

Соответствующее видео опубликовало UA:Рівне (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Мы должны отреагировать, потому что этого происходить не должно", – заявил начальник управления инфраструктуры Ривненской ОГА Федор Мисюра, который также принимал участие в АТО. Он один из "киборгов" и в свое время получил на Донбассе тяжелое ранение.

В Ривне проучили маршрутчиков, отказывающих военным Скриншот из видео

Так, Мисюра увидел видео, на котором маршрутчик отказался остановиться на просьбу военного, и приехал на ту же остановку, которая попала в кадр, чтобы решить ситуацию.

Несколько маршруток, увидев человека в военной форме, остановились. Другие автобусы один за другим промчались мимо.

Мисюра зафиксировал номерные знаки всех маршруток и приехал на австостанцию, где поговорил с каждым из водителей. Все они были приглашены "на ковер" в ОГА.

В Ривне проучили маршрутчиков, отказывающих участникам АТО Скриншот из видео

В Ровно попустили перевозчиков, которые не захотели перевозить участников АТО, норма. pic.twitter.com/uMgf0afN3B — 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל🇮🇱🇺🇦🇺🇸🇪🇺🇬🇧 (@herooftheday10) September 19, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве водитель маршрутки отказался перевозить ветерана АТО, не пояснив причину.

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