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20 сентября • обновлено в 21:25
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В Ривне проучили маршрутчиков, отказывающих участникам АТО: видео

2.9т Читать материал на украинском

В Ривне проучили маршрутчиков, которые отказываются перевозить участников АТО на Донбассе.

Соответствующее видео опубликовало UA:Рівне (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Мы должны отреагировать, потому что этого происходить не должно", – заявил начальник управления инфраструктуры Ривненской ОГА Федор Мисюра, который также принимал участие в АТО. Он один из "киборгов" и в свое время получил на Донбассе тяжелое ранение.

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В Ривне проучили маршрутчиков, отказывающих военным

В Ривне проучили маршрутчиков, отказывающих военным

Скриншот из видео

Так, Мисюра увидел видео, на котором маршрутчик отказался остановиться на просьбу военного, и приехал на ту же остановку, которая попала в кадр, чтобы решить ситуацию.

Несколько маршруток, увидев человека в военной форме, остановились. Другие автобусы один за другим промчались мимо.

Мисюра зафиксировал номерные знаки всех маршруток и приехал на австостанцию, где поговорил с каждым из водителей. Все они были приглашены "на ковер" в ОГА.

В Ривне проучили маршрутчиков, отказывающих участникам АТО

В Ривне проучили маршрутчиков, отказывающих участникам АТО

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве водитель маршрутки отказался перевозить ветерана АТО, не пояснив причину.

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Тема
АТО на Донбассе
Место
Украина Ривне
Тег
водитель маршрутки
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Кор Павел
Кор Павел
Нехочат водили возить атошников
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Хохлоскота Хозяин
Хохлоскота Хозяин
хуле бесплатно возить скот
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
А кого возить они в трёх котлах варились, героя можно возить,а хероя ссаного да ещё наркомана,опущенцев,западло для таксистов.
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