В Ривне после операции внезапно умерла женщина: медики не обратили внимание на тревожный симптом
В Ривне 39-летняя женщина умерла после плановой операции на щитовидной железе – она впала в кому на 13 дней и в себя больше не приходила.
Об этом сообщает "ТСН". Через час после операции Наталья начала задыхаться. Ее сердце остановилось, наступила клиническая смерть. Родственники умершей обвиняют врачей: те якобы вовремя не оказали помощь.
Врачи со своей стороны рассказали, что сразу после операции анализы пациентки якобы были в норме, оперативное вмешательство также прошло хорошо.
"20 часов 53 минуты она пишет смску: "Меня начинает душить". Я ей отписываю, что "дочка покажи эту смску врачам". Они пришли и сказали, у всех так бывает и ушли", – рассказала мать умершей Валентина Кардаш.
Через час самочувствие пациентки ухудшилось. Соседи по палате начали звать на помощь, но прибежали только медсестры.
"Одна кислород и челюсть держала, вторая делала непрямой массаж, третья вызвала реанимацию. На четвертый раз они дозвонились", – рассказала мать умершей. По ее словам, из реанимации направили женщину-интерна, но та якобы ничем не помогла. Врач пришел только через 15 минут.
Впоследствии оказалось, что у Натальи случилась остановка сердца, была клиническая смерть. Она впала в кому. Ее муж Сергей Лукащик рассказал, что у женщины был очень сильный отек мозга, она дышала только через аппарат ИВЛ.
За 13 дней, не приходя в сознание, Наталья умерла. Ее родные убеждены: если бы Наталье своевременно оказали помощь, она бы выжила.
Погибшая имела двух детей восьми и 14 лет. После смерти матери им понадобилась помощь психологов.
Главный врач Ривненской областной больницы Виктор Ткач заявил, что если действительно виноваты врачи, то они будут наказаны. В больнице уже создали комиссию, которая должна проанализировать действия медиков. Сам врач из реанимации сейчас в отпуске. На вопрос, почему пришел поздно, администрации пояснил, что якобы занимался другим пациентом в другом корпусе.
За ненадлежащее исполнение медиками своих обязанностей в полиции открыли производство. Уже изъяли документацию из заведения.
"Проведенная первичная судмедэкспертиза, установлена причина смерти. Она заключается в отеке головного мозга, последствия пережитой клинической смерти и других производных последствий", – сообщил заместитель руководителя Нацполиции Ривненской области Александр Панасюк.
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