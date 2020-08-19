В Ривне после операции внезапно умерла женщина: медики не обратили внимание на тревожный симптом

В Ривне 39-летняя женщина умерла после плановой операции на щитовидной железе – она впала в кому на 13 дней и в себя больше не приходила.

Об этом сообщает "ТСН". Через час после операции Наталья начала задыхаться. Ее сердце остановилось, наступила клиническая смерть. Родственники умершей обвиняют врачей: те якобы вовремя не оказали помощь.

Врачи со своей стороны рассказали, что сразу после операции анализы пациентки якобы были в норме, оперативное вмешательство также прошло хорошо.

"20 часов 53 минуты она пишет смску: "Меня начинает душить". Я ей отписываю, что "дочка покажи эту смску врачам". Они пришли и сказали, у всех так бывает и ушли", – рассказала мать умершей Валентина Кардаш.

Наталья из Ривне умерла после операции на щитовидной железе Скриншот

Через час самочувствие пациентки ухудшилось. Соседи по палате начали звать на помощь, но прибежали только медсестры.

"Одна кислород и челюсть держала, вторая делала непрямой массаж, третья вызвала реанимацию. На четвертый раз они дозвонились", – рассказала мать умершей. По ее словам, из реанимации направили женщину-интерна, но та якобы ничем не помогла. Врач пришел только через 15 минут.

Впоследствии оказалось, что у Натальи случилась остановка сердца, была клиническая смерть. Она впала в кому. Ее муж Сергей Лукащик рассказал, что у женщины был очень сильный отек мозга, она дышала только через аппарат ИВЛ.

За 13 дней, не приходя в сознание, Наталья умерла. Ее родные убеждены: если бы Наталье своевременно оказали помощь, она бы выжила.

Погибшая имела двух детей восьми и 14 лет. После смерти матери им понадобилась помощь психологов.

У Натальи осталось двое детей Скриншот

Главный врач Ривненской областной больницы Виктор Ткач заявил, что если действительно виноваты врачи, то они будут наказаны. В больнице уже создали комиссию, которая должна проанализировать действия медиков. Сам врач из реанимации сейчас в отпуске. На вопрос, почему пришел поздно, администрации пояснил, что якобы занимался другим пациентом в другом корпусе.

За ненадлежащее исполнение медиками своих обязанностей в полиции открыли производство. Уже изъяли документацию из заведения.

"Проведенная первичная судмедэкспертиза, установлена причина смерти. Она заключается в отеке головного мозга, последствия пережитой клинической смерти и других производных последствий", – сообщил заместитель руководителя Нацполиции Ривненской области Александр Панасюк.

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