В Ривне COVID-19 заболели десятки работники детсадов

В Ривне после массового тестирования на коронавирус работников детских садов, COVID-19 и антитела к нему подтвердили у 49 человек.

Как рассказала заместительница мэра города Галина Кульчинская в Facebook, работников тестировали с помощью ИФА-методики. Коронавирус подтвердился у них в разных формах.

"С понедельника по четверг включительно почти 1000 работников наших детсадов сдавали кровь на ИФА-тесты. Имеем результат: из почти 1000 тестов 49 подтвердили наличие иммуноглобулина-G, свидетельствует или о перенесенной ранее болезни, или о скрытом носительстве вируса. У девяти человек тесты показали наличие иммуноглобулина М, что свидетельствует о наличии в организме вируса", – сообщила она.

Тех сотрудников, у которых обнаружили антитела к коронавирусу, к работе теперь не допустят. Их протестируют еще с помощью ПЦР-диагностики.

Галина Кульчинская / Facebook

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