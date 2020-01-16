В РФ не отказались от захвата Украины: названы конкретные шаги Путина

Президент России Владимир Путин не отказывался от своих планов по захвату части территорий Украины.

После заявлений на декабрьской пресс-конференции об "исконно русских территориях" Причерноморья и востока Украины, глава Кремля может пойти на конкретные шаги, заявил в комментарии OBOZREVATEL координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

Владимир Путин

"Для Кремля это комплексная проблема, и решать они ее будут комплексно, в основном гибридным способом, как это было в Крыму и на Донбассе. Это будет сочетание военных, политических, экономических, социальных и, прежде всего, информационно-психологических факторов влияния", – сказал военный эксперт.

По его словам, направлений для подрывной деятельности у Кремля много: "Наиболее уязвимые регионы юго-восточные, это в плане продолжения гибридной агрессии, а с военной точки зрения, то у нас почти вся территория уязвима".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент России Владимир Путин назвал Причерноморья и восточную часть Украины "исконно русскими территориями" и пообещал разобраться с этим.

Позже бывший секретарь СНБО Александр Турчинов ответил Путину, который назвал "исконно русскими" юг и восток Украины.

Также депутаты городского совета Херсона и мэр города Владимир Николаенко ответили Путину на слова о Причерноморье как "исконно российской территории".

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