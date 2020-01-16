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16 января • обновлено в 17:19
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В РФ не отказались от захвата Украины: названы конкретные шаги Путина

2.1т
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Президент России Владимир Путин не отказывался от своих планов по захвату части территорий Украины.

После заявлений на декабрьской пресс-конференции об "исконно русских территориях" Причерноморья и востока Украины, глава Кремля может пойти на конкретные шаги, заявил в комментарии OBOZREVATEL координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

Владимир Путин

Владимир Путин

"Для Кремля это комплексная проблема, и решать они ее будут комплексно, в основном гибридным способом, как это было в Крыму и на Донбассе. Это будет сочетание военных, политических, экономических, социальных и, прежде всего, информационно-психологических факторов влияния", – сказал военный эксперт.

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По его словам, направлений для подрывной деятельности у Кремля много: "Наиболее уязвимые регионы юго-восточные, это в плане продолжения гибридной агрессии, а с военной точки зрения, то у нас почти вся территория уязвима".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Президент России Владимир Путин назвал Причерноморья и восточную часть Украины "исконно русскими территориями" и пообещал разобраться с этим.

  • Позже бывший секретарь СНБО Александр Турчинов ответил Путину, который назвал "исконно русскими" юг и восток Украины.

  • Также депутаты городского совета Херсона и мэр города Владимир Николаенко ответили Путину на слова о Причерноморье как "исконно российской территории".

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Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Тема
Эксклюзив
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
Тег
война
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Комментарии
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Как же это, вся территория Украины уязвима, обоз же пишет что уже шестой год бьёте армии России и бьёте, мы ничего не можем с вами сделать)
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Не о чем писать? Тогда сразу пиши о планах Путина. И так последние 6 лет.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
"Украинский эксперт" звучит, как "педерастический натурал". И аналитика такого же характера.
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Титов Герман
Титов Герман
Лазарев Ярослав, А вот путик уйло звучит одинаково везде и на всех языках, будь то с трибун белорусских болельщиков или из уст политиков! А насчет "расеянских экспертов", то все равно что словосочетание "росийськые гопники", суть одна и та же! Даже страна так и называется Расейская пидерация!
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