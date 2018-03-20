"Голосовали за войну": журналист пояснил планы Кремля на Украину

Война на Донбассе очень нужна президенту России Владимиру Путину для того, чтобы его рейтинг и дальше оставался высоким.

Как рассказал журналист Денис Казанский в своем последнем видео на YouTube, по сравнению с 2012-м в этом году выросла явка избирателей и процент поддержки Путина.

"Почему это удивительно? Потому что в 2012-м году уровень жизни в России был в общем то повыше. Тогда были выше зарплаты, если считать их в долларах, тогда был крепче рубль, не было санкций, не было войны. Тем не менее тогда в 2012-м за Путина проголосовало меньше людей нежели теперь, когда у России есть очевидные проблемы, даже по официальной статистике", - рассказал блогер.

Объяснить это можно, по его словам, только тем, что в РФ работает мощнейшая пропагандистская машина.

"Та самая пропаганда, которая 4 года, звучит из "каждого утюга". Пропаганда в том числе вражды с Украиной, вражды с Западом, пропаганда войны, вот эти мультики, которые Путин показывает про новое современное оружие, пропаганда побед в Сирии. Все это на самом деле действует – милитаристский угар он достаточно эффективен, как бы мы над ним не смеялись. В целом все это только укрепляет популярность Путина и его позиции", - объясняет Казанский.

Он отмечает, что на этих выборах россияне фактически проголосовали "за" войну.

"Это означает, что Кремль не будет отказываться от войны. Войну вести выгодно, потому что она помогает сохранить власть. В первую очередь это касается войны на Донбассе. Поэтому как бы то не было, но воюющий и страдающий Донбасс более выгоден Кремлю, чем Донбасс спокойный и мирный", - отмечает блогер.

Как сообщал "Обозреватель", по мнению экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева, весь свой следующий срок Путин будет искать преемника.