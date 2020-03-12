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12 марта • обновлено в 23:29
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В реках Днестр и Северский Донец нашли наркотические препараты

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В реках Днестр и Северский Донец обнаружили фармакологические и наркотические препараты, опасные для здоровья людей.

Как передают "Факты", специалисты изучили поверхностные и грунтовые воды, а также донные отложения и проверили их на 40 тысяч химических веществ.

В пробах воды были обнаружены также пластификаторы – вещества, которые разрушают эндокринную систему человека.

"Откуда антибиотики в реке? Один из основных источников – частные животноводческие хозяйства. Ведь крестьяне используют для своих свиней, коров, птицы антибиотики, которые предназначены для лечения людей. Это запрещено, но как проконтролировать два миллиона фермеров?" – сказал эксперт ООН Виталий Белинский.

Днестр

Днестр

wikiway.com

Как сообщал OBOZREVATEL, состояние пресноводных ресурсов в Украине перешагнул отметку "высокого риска". Страна теряет доступ к качественной пресной воде из-за уменьшения площади природных территорий.

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Украина
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
То-то я думаю, как кacтpюли на трезвую голову умудрились свою страну раздолбать. А они нapкoлыги, как оказалось. Это многое объясняет
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