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4 мая • обновлено в 22:47
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В регионах Украины карантин продолжат даже после его снятия в стране: названы условия

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В тех регионах Украины, где плохая ситуация с коронавирусом COVID-19, карантин будет продолжен даже тогда, когда его снимут по всей стране.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на внеочередном заседании правительства (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль

"Если в каком-то регионе или городе будет вспышка, то именно там будут вводиться локальные ограничения", – отметил он.

По словам премьера, сейчас комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Черновицкой, Ривненской, Тернопольской областях и городе Киеве должны детально изучить эпидемиологическую ситуацию и после 11 мая принимать соответствующие решения, отдельно руководствуясь данными, которые будут на тот момент.

"Важно, что здесь будет высокая степень ответственности местной власти, ведь именно от ее решений будет зависеть, усиливать ли ограничения в отдельных городах, селах, районах или областях. Это и будет собственно адаптивный карантин", – подчеркнул Шмыгаль.

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Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Денис Шмыгаль
Место
Украина
Теги
вирус карантин Кабинет министров Украины
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