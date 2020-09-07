Репост, срочно!! В реанимации госпиталя сломался аппарат для запуска сердца, дефибриллятор, который спасает жизнь пациентам, в первую очередь раненым и тяжело больным военным. Врачи обратились за помощью, чтобы аппарат купили как можно быстрее. Очень просят до конца недели. Выбрали тот, что более простой за 45 тыс. грн, есть и за несколько десятков тысяч.

Сегодня я оплатила кардиомонитор для скорой на фронт, на нулевку, со скидкой вышло 47 тыс. грн и уже на днях аппарат будет у наших медиков на передовой. Возникло много потребностей, не успеваю то на фронт, то в госпиталя, то медики, то тяжело больные, но у наших защитниках есть мы, а у нас есть они.

К сожалению помочь всем не получается, но еще хуже сидеть и ничего не делать, когда оккупанты топчут нашу землю. Все отчеты всегда есть у меня на странице.

Карточки для помощи 5358 3853 2000 2464 и 5375 4115 0042 7369, Монобанк

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой

Facebook Натальи Юсуповой