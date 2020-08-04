В реанимациях Ивано-Франковска не осталось мест для новых больных с коронавирусом

В реанимационных отделениях двух опорных больниц Ивано-Франковска не осталось мест для новых больных с коронавирусом (COVID-19).

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Как сообщила глава управления здравоохранения Мария Бойко на совещании в горсовете, которое транслировалось в Facebook, по состоянию на утро вторника в Центральной городской клинической больнице и Первой городской клинической больнице находились 294 пациента с пневмониями.

"В реанимации на сегодняшний день находится 18 человек, то есть в реанимации у нас абсолютно все кровати заполнены", – сказала она.

По словам Бойко, в каждой из этих больниц в отделениях интенсивной терапии находится по 9 человек с тяжелым течением болезни, на аппаратах ИВЛ – двое.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 4 августа в Ивано-Франковской области зафиксировано 5041 случай коронавируса, из них 127 – за последние сутки.