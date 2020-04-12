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12 апреля • обновлено в 22:51
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В разгар пандемии коронавируса священник в Днепре причащал верующих из одной ложки. Видео

3.3т
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В Храме Великомученика и целителя Пантелеимона в городе Днипро, священник причащал верующих с одной ложки, несмотря на пандемию коронавируса.

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Соответствующее видео на странице группы Типичный Тополь-Шевченковский район в Facebook опубликовал Сергей Павлюченко. На ролике видно толпу людей, которые вместе с детьми пришли в церковь отметить Вербное Воскресенье.

В Днипре верующих причащали с одной ложки

В Днипре верующих причащали с одной ложки

Скрин видео

Несмотря на режим ЧС в стране, введенные ограничения и просьбу не собираться в церкви из-за возрастающей вероятности заболеть смертельным вирусом, верующие выстроились в очередь к священнику, который причащал всех с одной ложечки. Особенно неприятно, что среди горожан были и маленькие дети.

"Народ не понимает, что это не шутка! Попы ради денег собрали народ", – написал Павлюченко.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в микрорайоне Львова Сыхов церковь стала фигурантом скандала из-за неприемлемого нарушения карантинных мер, введенных из-за коронавируса.

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Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
болезнь церковь карантин
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
У этого попа скрепы в его *опе жмут. его место не в Украине, а в смехдержавии. Тамошние лаптерогие таких попов сильно увахают. Они не только причащаться из одной ложки будут, но и поповский крест хором целовать бросятся
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