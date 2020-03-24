Пока свирепствует коронавирус: украинских ученых-микробиологов отправили в отпуск за свой счет

Сотрудников Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины в разгар эпидемии коронавируса отправили в неоплачиваемый отпуск.

Об этом написала старший научный сотрудник Института, кандидат биологических наук Оксана Пивень. По ее словам, в институции есть проблемы даже с базовым финансированием, поэтому сотрудников отправили в отпуск минимум до конца марта несмотря на карантин и эпидемию вируса по всему миру.

"И ситуация с отпусками за свой счет, или перехода учреждения на 3 или 4 рабочих дня, потому что не хватает средств на оплату труда, не является чем-то новым, это "хорошая" ежегодная традиция. Однако в прошлые годы вируса не было, метеорит на Украину не падал, поэтому астрологи были и есть популярнее чем астрофизики...", – пишет Пивень.

Ученая отмечает, что как бы цинично это не звучало, но благодаря коронавируса нардепы, чиновники и простые украинцы вспомнили, что в стране есть наука, в которую государство практически не вкладывает деньги. Митинги или акции протеста никогда не обращали внимание властей на проблемы ученых и науки.

В своей предыдущей публикации Оксана Пивень раскритиковала привезенные благодаря содействию президента Владимира Зеленского якобы 250 тысяч тестов на коронавирус из Китая.

"Анонсированные господином президентом тесты приехали, правда не для ПЦР (полимеразной цепной реакции) диагностики, а на антитела. И не 10 млн, а 250 тысяч штук. Немного не то, и немного не столько, ошибся ,с кем не бывает, хотел же же приятное сделать народу. Зато 10 ИВЛ приехали из Китая! Ой, нет не ИВЛ, а 11 амплификаторов (это специальные машины чтобы ПЦР проводить и обнаруживать присутствие генома вируса у пациентов)", – подчеркнула Пивень.

Ее коллега, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института физики НАН Украини Антон Сененко дополняет и отмечает, что ученые в Украины в зависимости от должности получают от 5 до 9 тысяч гривен ежемесячно. И вместо того, чтобы работать над собственной вакциной или тестами, они сидят по домам на карантине.

"Из-за хронической нехватки финансирования, большинство институтов давно работает неполную рабочую неделю (эта "традиция" досталась новой власти от предшественников, но новую власть это полностью устроило). Критически важным для противостояния эпидемии институтам не добавили средств, чтобы они работали. Нет, не дополнительные днив в неделю, а просто работали", – пишет Сененко.

Как сообщал OBOZREVATEL, из Китая в Украину прибыло 25 тысяч экспресс-тестов на выявление коронавируса вместо анонсированных 10 миллионов

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