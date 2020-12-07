В райбольницах Одесщины кислородных концентраторов в 13 раз меньше, чем больных COVID-19, – волонтер

В районных больницах Одесской области, которые принимают пациентов с COVID-19, не хватает кислорода – на 38-40 больных есть всего три концентратора.

Об этом рассказала руководитель волонтерского проекта "Корпорация монстров" Катерина Ножевникова в интервью, которое выложил в Facebook Вячеслав Грубый. По словам волонтера, все районные больницы Одесщины, где есть инфекционные отделения, принимают коронавирусных пациентов.

В медучреждениях людям делают тесты на COVID-19 и отправляют их в центр. В ожидании результатов больных лечат как могут.

Ножевникова отметила, что концентраторы помогают при лечении пациентов со средней тяжестью заболевания. В тяжелых случаях необходим больший поток кислорода, а для этого нужна кислородная разводка.

"Есть проблема с тем, что в течении лета и осени не готовили кислородные разводки… Если станцию ставить, это нужен проект, а проект – это 1,5-2 месяца. Под станцию делают специальный фундамент. Это тоже сложная технология. В лучшем случае это будет готово в конце января – начале февраля, если сейчас начать делать", – рассказала волонтер.

Кислородный концентратор – аппарат для выделения молекул кислорода из окружающей атмосферы, их концентрации и выдачи в виде потока чистого кислорода. Он подаётся пациенту в более высокой концентрации, чем в атмосферном воздухе.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что одесский волонтер Екатерина Ножевникова рассказала о коллапсе в городских больницах из-за коронавируса: пациенты падают с ног и просят об эвтаназии. По ее словам, в одесских медучреждениях не хватает медсестер, поэтому ухаживать за тяжелыми больными часто некому.

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