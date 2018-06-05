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В Раду могут пройти сразу несколько новых партий - опрос

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Если бы парламентские выборы в Украине проходили в мае 2018 года, то наибольшую поддержку получили бы партии "Батьківщина", "Громадянська позиція" и "Оппозиционный блок". При этом в Раду могут пройти политсилы, не имеющие фракций в нынешнем созыве.

Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, профинансированного Агентством США по международному развитию (USAID).

Так, среди тех, кто собирается принять участие в выборах, 12,6% респондентов отдали бы голоса за "Батьківщину". Партия "Громадянська позиція" получила бы 10,7%.

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В Раду пройдут сразу семь партий - опрос

Далее идут "Оппозиционный блок" – 8,5%, партия "За життя" – 8,1%, Радикальная партия Олега Ляшко – 7,9%, Блок Петра Порошенко "Солидарность" – 7,8%. Также, преодолеть 5%-й избирательный барьер и пройти в Верховную Раду могут "Самопоміч" – (5,1%) и недавно зарегистрированная партия "Слуга народа" (5,0%).

Опрос был проведен с 19 по 25 мая 2018 года среди 2019 респондентов во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как сообщал OBOZREVATEL, также данный опрос показал фаворитов президентских выборов.

Читайте все новости по теме "социологические опросы" на Обозревателе.

Тема
социологические опросы
Место
Украина
Объект
Верховная Рада Украины
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