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12 марта • обновлено в 22:45
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В Радомышле ввели режим ЧП из-за коронавируса: что происходит

1.6т
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В Радомышле (Житомирская область) ввели режим чрезвычайного положения из-за коронавируса, который обнаружили у 71-летней пенсионерки.

Об этом сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко во время брифинга в четверг, 12 марта.

"Чрезвычайное положение предусматривает определенные ограничения, в частности, закрытие развлекательных заведений и мест нахождения большого количества людей", – сказал он.

При этом пока что не планируется введение чрезвычайного положения в области или во всем районе.

Как сообщил директор Житомирского областного лабораторного центра Зиновий Парамонов, заболевшая женщина 8 марта ходила в церковь, тогда как симптомы болезни у нее начали проявляться еще 3 марта.

В связи с этим идет работа со священниками по выявлению людей, которые в тот день посещали храм.

У близких пенсионерки коронавируса пока не обнаружили, однако на обсервацию отправили шестерых ее родственников, четырех гостей из Радомышля и двух из Киева.

В Радомышле обнаружили коронавирус

В Радомышле обнаружили коронавирус

uni-travel.com.ua

Как писал OBOZREVATEL, всего в Украине трое человек с коронавирусом состоянием на 12 марта. В Черновцах недавно у 39-летнего мужчины, заболевшего коронавирусом, повторные тесты на инфекцию дали положительный результат.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
Украина Житомир
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