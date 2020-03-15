В Радомышле открыли рынок и грубо нарушили карантин

В Радомышле на Житомирщине, где зафиксировали случай заражения коронавирусом и первую смерть от COVID-19, несмотря на запрет местных властей открылся продовольственный рынок.
Об этом сообщает пресс-служба Радомышльского городского совета в Facebook. Чиновники возмутились, что вопреки их рекомендациям, люди пошли на нарушение.
Отмечается, что в связи с эпидемической ситуацией, вызванной COVID-19, с целью недопущения распространения инфекции среди населения общины комиссия с мэрии приняла решение о временном прекращении работы всех рынков, предприятий общественного питания, ресторанного хозяйства на территории города, а также развлекательных заведений.
В Радомышле открылся рынок, несмотря на запрет
Примечательно, что мэр города Владимир Тетерский в телефонном режиме лично сообщил руководству рынка и других заведений об этом решении.
"Однако городской рынок 15 марта 2020 года начал свою работу. Совместными действиями инспектора по благоустройству городского совета и работников Радомышльского отделения полиции работу рынка было прекращено", – говорится в сообщении.
Facebook/Радомышльский городской совет
Как писал OBOZREVATEL:
13 марта в Радомышле от коронавируса умерла 71-летняя женщина, которая недавно вернулась из Польши.
Среди 22 человек, изолированных из-за контактов с инфицированной пациенткой, оказались двое жителей Киева.
Вскоре местные власти объявили, что в Радомышле вводят режим чрезвычайного положения.
Появилось видео, как в городе спасатели в защитных костюмах дезинфицируют помещения общественного назначения.
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