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15 марта • обновлено в 15:53
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В Радомышле открыли рынок и грубо нарушили карантин

6.8т
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В Радомышле на Житомирщине, где зафиксировали случай заражения коронавирусом и первую смерть от COVID-19, несмотря на запрет местных властей открылся продовольственный рынок.

Об этом сообщает пресс-служба Радомышльского городского совета в Facebook. Чиновники возмутились, что вопреки их рекомендациям, люди пошли на нарушение.

Отмечается, что в связи с эпидемической ситуацией, вызванной COVID-19, с целью недопущения распространения инфекции среди населения общины комиссия с мэрии приняла решение о временном прекращении работы всех рынков, предприятий общественного питания, ресторанного хозяйства на территории города, а также развлекательных заведений.

В Радомышле открылся рынок, несмотря на запрет

В Радомышле открылся рынок, несмотря на запрет

Примечательно, что мэр города Владимир Тетерский в телефонном режиме лично сообщил руководству рынка и других заведений об этом решении.

"Однако городской рынок 15 марта 2020 года начал свою работу. Совместными действиями инспектора по благоустройству городского совета и работников Радомышльского отделения полиции работу рынка было прекращено", – говорится в сообщении.

В Радомышле открыли рынок и грубо нарушили карантин

Facebook/Радомышльский городской совет

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина Житомир
Теги
запрет рынок вирус
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Ну надо же на х*хлах зарабатывать
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XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Это рынок на фото?
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