В Раде заметили журналистов из России: разгорелся скандал

В среду, 2 октября, в кулуарах Верховной Рады Украины заметили российских журналистов.

О вопиющем случае написал в Facebook их украинский коллега Александр Трохимчук.

"В кулуарах парламента беспрепятственно тусят российские журналисты. Причем не скрывают этого. Причем ведут себя порой откровенно нагло. Вопрос: а зачем они здесь и почему их аккредитовали?" – возмутился он.

В Раде заметили журналистов из России

В комментариях руководитель пресс-службы аппарата Верховной Рады Ирина Кармелюк подтвердила, что в Раде действительно были россияне.

"Нет запрета на аккредитацию иностранных журналистов. Обращайтесь в СБУ", – написала она.

"Прошу не искажать мои слова – не нами установлен вход в здания парламента по документам, удостоверяющих личность. Во-вторых, мы исполнители. Будут другие решения по аккредитации – с радостью выполним. Могу отметить, что уже аккредитовано 2300 представителей медиа за два месяца. Если журналисты сами не будут влиять на процесс аккредитации, скоро и вам не будет места – не будет чем дышать. Активно присоединяйтесь через сотрудничество с профильными комитетами. А мы поддержим", – добавила Кармалюк.

При этом, она уточнила, что ни одно росСМИ не было аккредитовано. В Раде, по словам Кармалюк, были россияне только под флагом ВВС и The Washington Post.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские пропагандисты телеканала НТВ сняли сюжет об Украине, приехав в Одессу и Киев.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал